全球收入前10女運動員 谷愛凌第4、鄭欽文第5

足球世界
更新時間：18:08 2025-12-18 HKT
發佈時間：18:08 2025-12-18 HKT

著名財經媒體《福布斯》周三公布2025年全球女子運動員收入排行榜，頭10名有8位是網球選手，包括中國網球一姐鄭欽文，以2,260萬美元排第5位。2位上榜的非網球手中，有中國的滑雪好手谷愛凌，她以2,310萬美元排第4位。

頭10人8位網球手

《福布斯》公布的2025年全球女子運動員收入排行榜中，頭10位有2位中國運動員，滑雪選手谷愛凌以2,310萬美元排第4，有趣的是其場內收入只有10萬美元，場外包括廣告收入就高達2,300萬美元。中國網球一姐鄭欽文就以2,260萬美元排第5位，場內收入160萬美元，場外就有2,100萬美元。

谷愛凌是2025年收入第4高的女運動員。新華社
頭10位中有8人是網球手，包括第5位的鄭欽文。新華社
谷愛凌第4、鄭欽文第5

至於第1位是美國網球手嘉露芺，全年總收入為3,300萬美元；第2位是3,000萬美元的莎芭蘭卡；第3位是捷克網球手絲維迪克。而第6位是另一位美國網球手基絲；第7是美國高爾夫球手歌達；第8至10位分別是大坂直美、拉芭堅娜和佩古娜。

