世界盃｜決賽周票價高昂捱轟 FIFA推出限量60美元平價波飛

2026世界盃決賽周由美國、加拿大和墨西哥合辦，門票價格高昂惹來批評。國際足協（FIFA）因此推出少量價格「較能負擔的」的門票，票價為60美元（約467港元）。

2026世界盃決賽周由美國、加拿大和墨西哥合辦。路透社

英格蘭鬥克羅地亞最便宜票價為198鎊（2068港元）。路透社

FIFA推出60美元波飛。路透社

決賽最平逾三萬港元 是卡塔爾世盃7倍

2022卡塔爾世界盃的票價，所有分組賽劃一定價為68.5鎊（716港元）、164.5鎊（1718港元）和219鎊（2287港元）。但明年世界盃的票價相比之下貴逾倍，例如英格蘭鬥克羅地亞的分組賽，票價為198鎊（2068港元）、373鎊（3896港元）和523鎊（5463港元）。決賽最便宜的門票，票價高達3119鎊（32581港元），是卡塔爾世界盃的7倍。

FIFA表示明年世界盃全部104場賽事，均會有少量60美元的門票，供一定數量的「忠實擁躉」：「我們聆聽到各方的意見，這新票價的選擇是正確的事。這些門票會分配給晉身決賽周球隊的球迷，甄選獲票者、分發門票的流程將由各國足總自行管理。」