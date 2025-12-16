Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯 4：4 般尼茅夫 兩隊各入4球合演入球騷

足球世界
更新時間：06:37 2025-12-16 HKT
發佈時間：06:37 2025-12-16 HKT

曼聯今晨英超主場迎戰般尼茅夫，兩隊各入4球，最終以4：4握手言和，主隊痛失兩分。

13分鐘，曼聯先開紀錄，達洛治（Diogo Dalot）左路傳中，馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）門前起腳被撲出，阿密特迪亞路（Amad Diallo）門前補頂入網。40分鐘，曼聯後防失誤，勞基梳爾（Luke Shaw）控球時被搶斷，安東尼施美安（Antoine Semenyo）盤球推進至禁區內起腳破網，為般尼茅夫扳平。上半場補時階段，卡斯米路（Casemiro）接應角球頭槌入網，曼聯再度領先。

般尼茅夫作客轟入4球。路透社
曼聯主場被迫和4:4 在主場失分。路透社
曼聯隊長般如費南迪斯攻入一球。路透社
下半場開賽僅40秒，般尼茅夫由伊雲尼遜接應傳送射地波入網，再次追平。51分鐘，卡斯米路於禁區頂犯規，般尼茅夫獲判自由球，馬科斯達華尼亞（Marcus Tavernier）主射直射破人牆入網反超前。77分鐘，曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）操刀罰球射入遠柱死角，追成3：3。79分鐘，曼聯左路反擊，錫斯高（Benjamin Šeško）傳中，根夏接應射門入網，紅魔再度領先。84分鐘，般尼茅夫的告路比（Eli Junior Kroupi）接應傳送，禁區內起腳破網，為客隊追成4：4。

曼聯最終以4：4與般尼茅夫言和，「紅魔」賽後以7勝5和4負得26分排第6位；般尼茅夫則以5勝6和5負得21分，排第13位。

