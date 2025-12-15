英超│曼聯今晚對般尼茅夫 3位非洲兵未知會否披甲 1人最大機會仍上陣

曼聯今晚英超主場鬥般尼茅夫，陣中將出戰非洲國家盃的馬沙拉奧、阿密特迪亞路和麥比奧莫，未知會否上陣，紅魔和3人所屬的國家隊都沒有公布。然而根據曼聯社交媒體近日上載的相片所見，麥比奧莫最有機會出場，為球會踢完最後一仗才歸隊踢非洲盃。

曼聯3人需踢非洲盃

根據國際足協的指示，放行非洲盃參賽球員的截止日期是今日(15日)，各隊要在之前一天放人，讓球員歸隊報到，當然球會可與國家隊就個別球員傾談可否延期。曼聯就3位非洲兵，分別與喀麥隆、科特迪瓦和摩洛哥足總進行談判，希望3人完成本輪英超才離隊，但3支國家隊和紅魔都沒有向外公布消息，未知他們在今晚對般尼茅夫會否上陣。

曼聯近日在社交媒體上載麥比奧莫的照片，預視他有機會上陣。曼聯官方圖片

曼聯近日在社交媒體上載麥比奧莫的照片，預視他有機會上陣。曼聯官方圖片

曼聯近日在社交媒體上載麥比奧莫的照片，預視他有機會上陣。曼聯官方圖片

馬沙拉奧料準時向摩洛哥報到

3人之中，由於摩洛哥在周六就要踢首場比賽，加上其他摩洛哥國腳已歸隊，同樣在周一出戰西甲的蘇夫恩岩拉伯特和艾沙蘇利都已經離開報到，預計馬沙拉奧的情況一樣，今場不會披甲。而消息指阿密特迪亞路的出場機會亦不大，會在截止日期前向科特迪瓦報到。

麥比奧莫有望上陣

而麥比奧莫就有機會出場，事關曼聯過去2日仍發布此子的操練相片，見到他笑容滿面，預計這是麥比奧莫上陣的信號。