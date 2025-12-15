Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯今晚對般尼茅夫 3位非洲兵未知會否披甲 1人最大機會仍上陣

足球世界
更新時間：17:56 2025-12-15 HKT
發佈時間：17:56 2025-12-15 HKT

曼聯今晚英超主場鬥般尼茅夫，陣中將出戰非洲國家盃的馬沙拉奧、阿密特迪亞路和麥比奧莫，未知會否上陣，紅魔和3人所屬的國家隊都沒有公布。然而根據曼聯社交媒體近日上載的相片所見，麥比奧莫最有機會出場，為球會踢完最後一仗才歸隊踢非洲盃。

曼聯3人需踢非洲盃

根據國際足協的指示，放行非洲盃參賽球員的截止日期是今日(15日)，各隊要在之前一天放人，讓球員歸隊報到，當然球會可與國家隊就個別球員傾談可否延期。曼聯就3位非洲兵，分別與喀麥隆、科特迪瓦和摩洛哥足總進行談判，希望3人完成本輪英超才離隊，但3支國家隊和紅魔都沒有向外公布消息，未知他們在今晚對般尼茅夫會否上陣。

曼聯近日在社交媒體上載麥比奧莫的照片，預視他有機會上陣。曼聯官方圖片
曼聯近日在社交媒體上載麥比奧莫的照片，預視他有機會上陣。曼聯官方圖片
曼聯近日在社交媒體上載麥比奧莫的照片，預視他有機會上陣。曼聯官方圖片
曼聯近日在社交媒體上載麥比奧莫的照片，預視他有機會上陣。曼聯官方圖片
曼聯近日在社交媒體上載麥比奧莫的照片，預視他有機會上陣。曼聯官方圖片
曼聯近日在社交媒體上載麥比奧莫的照片，預視他有機會上陣。曼聯官方圖片

馬沙拉奧料準時向摩洛哥報到

3人之中，由於摩洛哥在周六就要踢首場比賽，加上其他摩洛哥國腳已歸隊，同樣在周一出戰西甲的蘇夫恩岩拉伯特和艾沙蘇利都已經離開報到，預計馬沙拉奧的情況一樣，今場不會披甲。而消息指阿密特迪亞路的出場機會亦不大，會在截止日期前向科特迪瓦報到。

麥比奧莫有望上陣

而麥比奧莫就有機會出場，事關曼聯過去2日仍發布此子的操練相片，見到他笑容滿面，預計這是麥比奧莫上陣的信號。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
01:50
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
7小時前
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
6小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
10小時前
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
9小時前
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
男子雙手抓住廣告牌。
00:34
「孖煙囪男」疑被捉姦爬出酒店外牆 網民驚訝廣告牌堅固︱有片
奇聞趣事
6小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
11小時前
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
影視圈
22小時前