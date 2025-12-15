英超│阿仙奴12月表現無強隊風範 名將預測到真正爭冠肯定出事

阿仙奴本輪英超主場2:1擊敗狼隊，終止之前3輪勝和負各一的走勢，但球隊僅靠兩個12碼於補時階段才險勝，12月展開至今毫無強隊風範。前熱刺中場舒亞活矢言槍手未到爭冠階段已緊張急躁，到最後衝鋒槍時肯定會亂作一團，隨時好快退出爭冠行列。

阿仙奴12月表現無說服力

9月至11月阿仙奴於各賽事16場不敗，期間曾試過連贏10場，英超亦一度拋離。然而球隊踏入12月表現下滑，先在聯賽半場踢得1人下賽和車路士，之後作客阿士東維拉利又輸1:2，今場對包尾僅得2分的狼隊，靠對手的2個烏龍球才僥倖贏2:1，表現毫無說服力。

舒亞活批槍手太快緊張急躁

前英格蘭國腳中場舒亞活指阿仙奴如此快就陷入緊張急躁：「現在才12月，阿仙奴就顯得急躁、緊張。爭冠大戰還未正式開始，他們就展示這樣的狀態。到了要決定冠軍誰屬時，阿仙奴肯定會亂作一團，現在雖未決定冠軍誰屬，但你可以提早退出爭行列。」阿仙奴目前僅領先曼城2分，舒亞活指藍月是唯一不會感到緊張，而且有豐富奪冠經驗的球隊。

艾朗藍斯稱要拋離曼城

而前阿仙奴中場艾朗藍斯亦希望舊會盡快拋離曼城：「面對多次奪冠的曼城，他們會一直窮追不捨，壓力始終存在。所以阿仙奴要拉開與藍月的積分差距，目前已縮到很小了。」