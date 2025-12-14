Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜狼隊兩個烏龍球 阿仙奴94分鐘奠勝驚險贏2：1

足球世界
更新時間：07:34 2025-12-14 HKT
發佈時間：07:34 2025-12-14 HKT

在英超排榜首的阿仙奴，今晨面對榜尾的狼隊，憑對手兩個烏龍球，以2：1驚險贏出。阿仙奴今場要到94分鐘才奠勝，全取3分。

沙巴復出 賓韋特傷出

後防傷兵滿營的阿仙奴，今場有威廉沙列巴（William Saliba）復出，夥拍祖利安添巴（Jurrien Timber）鎮守中路。他們於27分鐘險些先失守，狼隊一次反擊，黃喜燦由中場線一路盤球入禁區內起勝，但被阿仙奴門將大衛拉耶撲出。阿仙奴於31分鐘再收到壞消息，賓韋特（Ben White）因傷退下火線。兩軍半場互無紀錄。

阿仙奴憑森莊士東的烏龍球打開紀錄。路透社
阿仙奴憑森莊士東的烏龍球打開紀錄。路透社
阿仙奴94分鐘奠勝，後備席一眾球員和教練興奮慶祝。路透社
阿仙奴94分鐘奠勝，後備席一眾球員和教練興奮慶祝。路透社
阿仙奴2：1狼隊。路透社
阿仙奴2：1狼隊。路透社
艾洛高達尼90分鐘建功，一度為狼隊扳平。路透社
艾洛高達尼90分鐘建功，一度為狼隊扳平。路透社

狼隊90分鐘一度扳平

阿仙奴於70分鐘打開紀錄，布卡約沙卡開出右路角球，皮球彎到遠柱中柱，再彈中狼隊門將森莊士東的背脊入網。阿仙奴憑著這個烏龍球，以1：0領先。狼隊於90分鐘扳平，馬迪奧斯文尼（Mateus Mane）於左路K角位傳入禁區，艾洛高達尼（Tolu Arokodare）接應頂入。阿仙奴眼見要失分之際，於94分鐘戲劇絕殺狼隊。沙卡於右路傳中，加比爾捷西斯與狼隊守將耶辛莫斯基拉（Yerson Mosquera）爭頂，後者在干擾下頂入自己龍門。

最終阿仙奴以2：1險勝狼隊，賽後以11勝3和2負得36分續排榜首，領先次席的曼城5分但多踢一場；曼城將於今晚作客水晶宮。狼隊則仍未在英超開齋，以2和14負得2分繼續包尾。

