歐聯│史洛特暗示願與沙拿和談 前提要此子先做兩件事

利物浦領隊史洛特以強硬手段回應批評自己的攻擊皇牌穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)，將他剔除出昨晚(9日)歐聯作客國際米蘭的大軍名單後，事情似季有轉機。這名荷蘭籍教頭暗示願與該名埃及鋒將展開和談，但此子如要回歸球隊一定要跟做足2個步驟，首先要意識到自己有否犯錯，以及主動承擔責任。

史洛特接受施多夫採訪

沙拿在上周日英超賽和列斯聯後，公開炮轟球會和領隊史洛特，後者周一將他剔出歐聯造訪國際米蘭的大軍名單，並表示「我有禮貌但不代表軟弱」，強硬回應此子。這名荷蘭籍教頭領軍擊敗國米後，在場邊接受到同鄉、名將施多夫的訪向，後者率先提及他們希望見到史洛特將沙拿帶回隊中，並指出任何人在人生中都會犯錯，史帥就打蛇隨棍上拋出2個處理的步驟：「好，你說任何人都會犯錯。首先要讓球員知道自己是否有錯。其次是我還是他主動承擔，這是另一個問題。」

暗示要沙拿先做兩件事

施多夫再追問如何得知沙拿是否認錯，史洛特就回應：「我沒有說過我不會找他交談，只是現時(指訪問)要集中今場的球員。而施多夫之後總結指當一名球員無論任何原因，無論對錯而受傷害時，球隊、球會和教練要應該邁出一步，為他打開一扇門，了解發生什麼事，史帥回應這是你的觀點，但兩人隨後相視一笑，意味他認同施多夫的分析和說法，願意沙拿和談解決問題。