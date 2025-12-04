英超｜沙拿連續兩場列後備 利物浦1：1新特蘭

利物浦今晨於英超主場迎戰新特蘭，以1：1逼和對手。紅軍賽後以22分暫列第8位。

沙拿半場入替加普

穆罕默德沙拿連續兩場聯賽列後備。23分鐘，新特蘭門將羅夫斯解圍不果，皮球被利物浦截得，「紅軍」幾下短傳後，最終域斯殺入禁區起腳，羅夫斯將功補過用腳擋走。32分鐘，新特蘭的查爾曉美於禁區外起腳，艾利臣擋到後皮球中楣彈出。44分鐘利物浦一次角球攻勢，一輪混戰後，最終由麥亞里士打接應右路傳中頭槌攻門，皮球中柱彈出。兩軍半場互無紀錄。

利物浦於67分鐘先失守。路透社

域斯起腳省中梅基尼改變方向入網，最後計梅基尼的烏龍球。路透社

沙拿連續兩場英超做後備，今場他於半場入替加普。路透社

基艾沙完場前護空門

沙拿半場入替加普。利物浦於67分鐘失守，基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）的遠射省中雲迪積克改變方向，艾利臣飛到盡仍未能摸到皮球。紅軍於81分鐘扳平，域斯於禁區內起腳，省中新特蘭的洛迪梅基尼（Nordi Mukiele）改變方向入網，入球最終計為梅基尼的烏龍球。新特蘭於93分鐘有絕殺機會，門將羅夫斯快腳開生波，威爾遜伊斯多（Wilson Isidor）單刀扭過艾利臣後起腳，但利物浦有基艾沙回防護空門。

利物浦最終主場以1：1逼和新特蘭，賽後以7勝1和6負得22分，暫列第8位，落後第4位的車路士2分，並以11分落後榜首的阿仙奴。新特蘭則以6勝5和3負得23分，暫列第6位。