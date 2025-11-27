Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞冠2│東方0:5敗大阪飛腳 盧比度失望但稱讚球員無放棄並拚盡全力

更新時間：21:54 2025-11-27 HKT
發佈時間：21:54 2025-11-27 HKT

亞冠盃2賽事今晚於旺角大球場上演，由東方在主場再次迎戰日職勁旅大阪飛腳。東方在全場捱打下落後，最終以0:5告負，錄得分組賽五連敗。賽前雙方為大埔火災默哀一分鐘，東方球員亦有佩戴黑紗作賽。比賽後盧比度表示球員無放棄並拚盡全力，並且為大埔火災受苦的人祈禱。

東方開賽僅3分鐘即告失守，山下諒單刀入球，為飛腳先開紀錄。飛腳得勢不饒人，18分鐘福岡將太接應隊友傳中，於後柱射入。戰至33分鐘，黑川圭介右路傳中，安部柊斗趁亂射入，東方比數被拉開至0:3。東方上半場最佳機會出現在41分鐘，賀爾開出角球傳中，中間球員不斷混戰，東方梁振邦嘗試射門，被大阪飛腳球員三浦弦太救下一球後，皮球彈去不遠處，東方林衍廷嘗試左邊網前射門，可惜被大阪飛腳名和田我空救出。東方上半場0：3返回更衣室。

換邊後，飛腳繼續控制戰局，東方連續防守策略，但成效不佳。59分鐘，咸美治門前撞入1球。飛腳於75分鐘由名和田我空左邊門前勁射破網。之後雙方互有攻防，但未能再有入球。最後東方以0：5落敗大阪飛腳，五戰全敗。

盧比度：球員無放棄並拚盡全力 為火災受苦的人祈禱

賽後東方主帥盧比度承認結果不理想，但讚揚球員態度有改善：「結果不太理想，但感覺和上次完全不同，球員們的態度很好，他們整場比賽都沒有放棄。上次我們輸球後就放棄了，但今天他們拼盡全力。」

對於大埔大火悲劇，他坦言事件影響全隊：「我住在大埔。這是一場悲劇，雖然比賽時球員會盡力做到最好，但亦會影響到每個人。」他亦表示不會因此推卸責任：「我們輸了。我是負責人，我是球員們的盾牌，所以我承擔所有後果，所有的一切。我們為所有正在受苦的家庭祈禱。」

 

記者、攝影：廖偉業 

