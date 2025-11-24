意甲｜AC米蘭作客1：0挫國際米蘭升次席 落後羅馬2分

意甲今晨上演「米蘭打吡」，作客的AC米蘭以1：0小勝國際米蘭。AC米蘭賽後反壓對方，升上聯賽榜次席，落後榜首的羅馬2分。國際米蘭則跌落第4位。

查漢奴古射失12碼。路透社

普列錫射入全場唯一入球。路透社

AC米蘭球員與救出12碼的邁治蘭慶祝。路透社

邁治蘭成為AC米蘭贏波功臣之一。路透社

國米查漢奴古射失12碼

全場唯一入球，於下半場54分鐘出現，國際米蘭中場查漢奴古（Hakan Calhanoglu）於中圈附近控球離身，被尤索夫科芬拿（Youssouf Fofana）搶去皮球，最終皮球落在沙利麥卡斯（Alexis Saelemaekers）腳下。他被力逼之下遠射，被國米門將恩尼森馬（Yann Sommer）擋走，AC米蘭由基斯甸普列錫（Christian Pulisic）快一步衝前補中。國際米蘭最佳入球機會，當數74分鐘查漢奴古的12碼，但他操刀被AC米蘭門將邁治蘭救出。最終AC米蘭以1：0擊敗國際米蘭。

AC米蘭賽後以7勝4和1負得25分，升上次席，落後榜首的羅馬2分。國際米蘭則以8勝4負得24分，跌落第4位。