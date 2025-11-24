Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜加歷查：能阻阿仙奴奪標只有阿仙奴 阿迪達：必須逐場踢

足球世界
更新時間：05:41 2025-11-24 HKT
發佈時間：05:41 2025-11-24 HKT

阿仙奴今晨以4：1擊敗熱刺後，於英超榜首領先6分。加歷查和亨利都認為阿仙奴成為奪標熱門，但阿迪達嘗試保持低調：「需要逐場踢，這將是漫長的旅程。」

連續3季奪亞軍

阿仙奴連續3季於英超飲恨：2022/23球季，曼城以5分優勢力壓「槍手」奪標；2023/24球季，同樣是曼城奪冠，阿仙奴今次只是差2分；2024/25球季，阿仙奴終於壓過曼城，但到利物浦以10分優勢贏得冠軍。而阿仙奴對上一次取得英超冠軍，是2003/04球季不敗封王。

加歷查：在於想法和心態

今季，加歷查認為阿仙奴今季的對手，只有自己：「前幾年阿仙奴與曼城對抗，我們都認為曼城更強。至於上季，他們或許對自己有點失望，因為與利物浦的差距甚大。今季，唯一能夠阻止阿仙奴奪標的球隊，就只有阿仙奴，是他們自己的想法和心態。」他認為今季的阿仙奴是英超最強球隊：「以前在英超總有一支比他們稍強的球隊，但今個賽季絕對不是這樣。」

亨利：須以熱門姿態行事

亨利亦認為阿仙奴屬捧盃大熱，並且要接受這個現實：「這正在發生，必須誠實面對。要將自己放在我們相信己隊有最佳陣容的處境。我們有提及了未上陣的球員嗎？看看我們的表現，你已經不會因為少一兩人而抱怨了。你必須以身為熱門的姿態行事，需要讓別人畏懼我們。」

阿迪達：將是漫長旅程

至於阿迪達認為奪標路仍遠：「必須逐場踢。聯賽太艱難了，你看看這兩天的比賽結果，球隊贏波的差距都非常細。我們知道這將是漫長的旅程，但我們對正在做的事情感到非常興奮，而且必須保持這樣的氣勢。」

