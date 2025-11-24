Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜伊斯首戰北倫敦打吡即「戴帽」 阿仙奴4：1熱刺 榜首領先6分

更新時間：04:56 2025-11-24 HKT
阿仙奴今晨與熱刺合演「北倫敦打吡」，主場出擊的「兵工廠」憑伊比爾治伊斯連中三元，以4：1破敵。阿仙奴續排英超榜首，領先次席的車路士6分；兩軍下一輪將對壘。

阿仙奴於36分鐘打開紀錄，米基爾馬連奴（Mikel Merino）與李安度杜沙特（Leandro Trossard）美妙配合，前者將皮球笠入中路，後者走位入楔，一控隨即轉身射門，省中回防熱刺球員下改變方向入網。41分鐘，伊斯於12碼點附近面對熱刺球員包夾，起右腳快腳射成2：0完半場。

杜沙特為阿仙奴打開紀錄。路透社
伊斯連中三元。路透社
伊斯首戰北倫敦打吡。路透社
李察利臣轟金球。路透社
李察利臣轟金球

下半場甫開賽，阿仙奴再擴大比數，伊斯於46分鐘在差不多位置施射，今次起左腳破網。56分鐘，熱刺破蛋，祖奧包連夏（João Palhinha）逼甩蘇比文迪腳下球，李察利臣於中圈稍前位置隨即起腳轟金球，笠死阿仙奴門將大衛拉耶。但到76分鐘，伊斯再次於12碼點附近起腳，再次射破古里莫維卡里奧的十指關，首次參戰北倫敦打吡便個人連中三元。

阿仙奴車路士下輪合演榜首戰

阿仙奴最終以4：1擊敗熱刺，以9勝2和1負得29分排榜首，領先次席的車路士6分，曼城則以22分排第3。阿仙奴與車路士將於下一輪合演榜首大戰。熱刺則以5勝3和4負得18分，暫列第9位，落後同日以2：1擊敗列斯聯、升上第4位的阿士東維拉3分。

