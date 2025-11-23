Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美職季後賽｜孫興民補時入超靚罰球 遺憾無完美結局 12碼宴客令FC洛杉磯出局│有入波片

足球世界
更新時間：14:50 2025-11-23 HKT
發佈時間：14:50 2025-11-23 HKT

周六美職季後賽西岸準決賽，FC洛杉磯的攻擊皇牌孫興民(Son Heung-min)又交出頂級表現，包辦球隊2個入球，包括下半場補時5分鐘射入超靚罰球，領軍法定時間作客2:2逼和溫哥華白帽。然而老孫未能笑到最後，兩軍加時都沒有進帳，需互射12碼分勝負，這名南韓前鋒在首輪射手，加上隊友馬高迪加度亦晏客，極刑大戰輸2:4，無緣西岸決賽。

梅開二度領軍逼和溫哥華白帽

FC洛杉磯今仗到訪溫哥華，半場落後0:2，33歲的孫興民換邊後帶領FC洛杉磯絕地反擊，先在60分鐘近門射入追成較接近紀錄。到補時5分鐘，FC洛杉磯在禁區頂獲得罰球，老孫右腳燙射，皮球彎向近柱死球破網，最終2:2逼和溫哥華白帽。比賽進入加時，雙方再無入球，要以互射12碼分勝負。然而老孫首輪為FC洛杉磯主射宴客，加上隊友中場馬高迪加度亦在第3輪射手失，球隊在極刑大戰最終輸2:4，無緣西岸決賽。

 

首個美職球季結束

孫興民的第一個美職球季到此為止，他在8月以破美職轉會費紀錄2650萬美元加盟後，立即降維打擊，10場美職常規賽收錄9入球3助攻，到季後賽出場3次亦有1次助攻和3個士哥，可惜最後未能將個人數據化成榮譽，無緣分岸決賽和總決賽。

