英超│利物浦又輸史洛特無落台危機 惟高層已質疑其能力

足球世界
更新時間：13:55 2025-11-23 HKT
發佈時間：13:55 2025-11-23 HKT

利物浦在周六英超主場0:3大敗予諾定咸森林，聯賽連續2輪淨吞3蛋之餘，各賽事近11場8次落敗，陷入近年最大危機。英國《回聲報》透露，紅軍領隊史洛特(Arne Slot)目前仍未有落台的危機，但消息指球隊高層已開始質疑其領導能力，如果未來幾個星期成績和演出改善，不排除有換人的行動。

連續2輪英超輸3球或以上

剛輪國際賽前的英超，利物浦作客淨吞曼城3蛋，今場回師主場又以0:3不敵森林，是1965年以來首次連續2輪聯賽輸3球或以上，同時又追平隊史英超年代主場聯賽最大比數敗仗，他們曾於2025年及2021年，分別以1:4大敗予車路士和曼城。更重要是紅軍經過國際賽期調整後，成績和演出依然沒有改善，今仗是他們近7場英超第6敗，各賽事則是11場8負，聯賽已失掉20球，截至周六只有下游的韋斯咸、般尼和狼隊比他們多。

利物浦高層開始質疑史洛特

紅軍近期屢刷下限，但領隊史洛特的帥位仍然安穩。英國《回聲報》周六報導，他目前沒有落台的危機，球會亦沒有聯絡其他領隊。然而利物浦高質已開始質疑其領軍能力，如果球隊在未來數周沒有改善，到時不排除有換人的行動。

利物浦上輪英超，同樣吞曼城3蛋。路透社
