法甲｜十人摩納哥1：4雷恩 普巴相隔811日重返賽場

足球世界
更新時間：07:21 2025-11-23 HKT
發佈時間：07:21 2025-11-23 HKT

因禁藥被停賽的保羅普巴，相隔811日重返賽場，但摩納哥最終以1：4不敵雷恩。32歲的他賽後表示：「百感交集，我非常開心，但對於賽果感到有點失望。」

摩納哥今晨於法甲作客雷恩，於66分鐘有薩卡利亞領紅牌踢少一人下，最終以1：4落敗。摩納哥賽後以6勝2和5負得20分，暫時排在第8位。雷恩則以5勝6和2負得21分，暫列第5。

普巴相隔811日重返賽場。路透社
普巴於85分鐘後備上陣。路透社
普巴賽後表示百感交集。路透社
普巴表示還需要時間恢復體能。路透社
85分鐘後備上陣

普巴於85分鐘後備上陣，當時球隊已經以0：4落後。他賽後表示：「百感交集。我非常開心，但對賽果感到有點失望。我們已經走了很長一段路。今天是必須跨出的一步。我做到了，對此我很開心。至於結果，輸波讓我們有點沮喪。我感覺很好，期間付出了很多努力。」

「需要時間恢復體能」

重返賽場是第一步，普巴表示：「我還需要時間恢復體能，以踢足90分鐘。但這會隨著時間到來。我們正在為此訓練。剛開始重新和球隊一起搭飛機時，感覺有點奇怪。不過我已經適應得很好了。」

普巴於2023年8月被驗出禁藥呈陽性，當時是祖雲達斯球員的他，被判停賽4年。他於2024年10月，以誤服有禁藥成份補健品為由上訴，獲得減刑至停賽18個月，意味著他最早可以於2025年3月復出。祖雲達斯於2024年年底與普巴解約，直到今夏終於「有班落」，與摩納哥簽約2年。

