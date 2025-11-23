英超｜車路士2：0挫般尼升次席 下輪與阿仙奴合演榜首大戰

車路士昨晚於英超作客般尼，以2：0擊敗對手，趁著同日曼城輸波，升上次席。車路士暫時落後阿仙奴3分但踢多場，兩軍下一輪將對壘。

車路士全場攻勢壓倒般尼，客軍於37分鐘打開紀錄，柏度尼圖後上接應左路傳中，頭槌破網，助「藍戰士」半場以1：0領先。車路士半場換走列斯占士，63分鐘尼圖於右路施射中柱。他們到88分鐘才找到奠勝球，馬克基奧引球壓入禁區，面對門將下回傳，由後上安素費南迪斯撞射入網。

列斯占士今場只踢了45分鐘。路透社

車路士英超3連勝兼零失球。路透社

車路士作客以2：0擊敗般尼。路透社

英超3連勝兼零失球

車路士最終作客以2：0擊敗般尼，自2022年3月後首次英超3連勝兼零失球。車路士近6場英超贏5場，賽後以7勝2和3負得23分，趁曼城輸波下反壓對方，升上次席，落後榜首、踢少一場的阿仙奴3分。般尼則以3勝1和8負得10分排第19位。

馬列斯卡：半場換走占士屬事前部署

車路士下輪將與阿仙奴合演榜首大戰，但在此之前，他們需要在歐聯硬撼巴塞隆拿。教練馬列斯卡（Enzo Maresca）賽後解釋今場調動：「國際賽周後的比賽、中午12時半開賽、球場的狀態，這些都令比賽成為硬仗一場。因此我們需要好好管理球員。特別是列斯占士，這亦是他只踢45分鐘的原因，一切都是事前安排好的。」車路士近6場英超贏5場，馬列斯卡表示：「在國際賽周後保持士氣非常重要，我們信心十足，現在要專注恢復，準備周二比賽。」