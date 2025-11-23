Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜車路士2：0挫般尼升次席 下輪與阿仙奴合演榜首大戰

足球世界
更新時間：06:55 2025-11-23 HKT
發佈時間：06:55 2025-11-23 HKT

車路士昨晚於英超作客般尼，以2：0擊敗對手，趁著同日曼城輸波，升上次席。車路士暫時落後阿仙奴3分但踢多場，兩軍下一輪將對壘。

車路士全場攻勢壓倒般尼，客軍於37分鐘打開紀錄，柏度尼圖後上接應左路傳中，頭槌破網，助「藍戰士」半場以1：0領先。車路士半場換走列斯占士，63分鐘尼圖於右路施射中柱。他們到88分鐘才找到奠勝球，馬克基奧引球壓入禁區，面對門將下回傳，由後上安素費南迪斯撞射入網。

列斯占士今場只踢了45分鐘。路透社
列斯占士今場只踢了45分鐘。路透社
車路士英超3連勝兼零失球。路透社
車路士英超3連勝兼零失球。路透社
車路士作客以2：0擊敗般尼。路透社
車路士作客以2：0擊敗般尼。路透社

英超3連勝兼零失球

車路士最終作客以2：0擊敗般尼，自2022年3月後首次英超3連勝兼零失球。車路士近6場英超贏5場，賽後以7勝2和3負得23分，趁曼城輸波下反壓對方，升上次席，落後榜首、踢少一場的阿仙奴3分。般尼則以3勝1和8負得10分排第19位。

馬列斯卡：半場換走占士屬事前部署

車路士下輪將與阿仙奴合演榜首大戰，但在此之前，他們需要在歐聯硬撼巴塞隆拿。教練馬列斯卡（Enzo Maresca）賽後解釋今場調動：「國際賽周後的比賽、中午12時半開賽、球場的狀態，這些都令比賽成為硬仗一場。因此我們需要好好管理球員。特別是列斯占士，這亦是他只踢45分鐘的原因，一切都是事前安排好的。」車路士近6場英超贏5場，馬列斯卡表示：「在國際賽周後保持士氣非常重要，我們信心十足，現在要專注恢復，準備周二比賽。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前