Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城1：2紐卡素 戴亞斯不滿奠勝球判入：規則在哪裏？

足球世界
更新時間：06:24 2025-11-23 HKT
發佈時間：06:24 2025-11-23 HKT

曼城今晨英超作客以1：2不敵紐卡素，同日車路士贏波下，「藍月」暫時跌落第3位。紐卡素的奠勝球存在爭議，曼城將帥均非常不滿，守將魯賓戴亞斯賽後表示：「門將被推也合理，規則在哪裏？」

當拿隆馬被推跌

紐卡素於63分鐘打開紀錄，哈維班尼斯於禁區頂第一時間起腳，射破當拿隆馬十指關。曼城於68分鐘扳平，戴亞斯起腳省中人改變方向入網。爭議一幕出現在70分鐘，紐卡素一次左路角球，門將當拿隆拿被推跌但球證沒有吹罰；紐卡素在角球未能完成埋門，重整旗鼓後再於右路傳中，門前混戰後最終由班尼斯射入，個人梅開二度。當拿隆馬即時向球證投訴不果，更領一面黃牌。

哈維班尼斯梅開二度。路透社
哈維班尼斯梅開二度。路透社
曼城將帥非常不滿。路透社
曼城將帥非常不滿。路透社
曼城作客1：2不敵紐卡素。路透社
曼城作客1：2不敵紐卡素。路透社
當拿隆馬向球證設訴不果，更領了一面黃牌。路透社
當拿隆馬向球證設訴不果，更領了一面黃牌。路透社

曼城跌落第3位

紐卡素最終以2：1擊敗曼城，賽後以4勝3和5負得15分排第14位。曼城則在車路士於同日贏波下，以7勝1和4負得22分，跌落第3位，落後榜首的阿仙奴4分兼踢多場。

戴亞斯對於紐卡素第2個入球成立，表示不滿：「全場唯一是第2個入球，我認為要令判決合理。因為敵將把己隊門將推走，道理在哪裏？有時成立，有時無效，規則在哪裏？當拿隆馬企好位，但他被推，而沒有後果，入球被判有效。」領隊哥迪奧拿則表示：「如果他（當拿隆馬）有投訴，那是因為有不妥。同樣情況在鬥般尼茅夫一役發生。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前