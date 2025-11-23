英超｜曼城1：2紐卡素 戴亞斯不滿奠勝球判入：規則在哪裏？

曼城今晨英超作客以1：2不敵紐卡素，同日車路士贏波下，「藍月」暫時跌落第3位。紐卡素的奠勝球存在爭議，曼城將帥均非常不滿，守將魯賓戴亞斯賽後表示：「門將被推也合理，規則在哪裏？」

當拿隆馬被推跌

紐卡素於63分鐘打開紀錄，哈維班尼斯於禁區頂第一時間起腳，射破當拿隆馬十指關。曼城於68分鐘扳平，戴亞斯起腳省中人改變方向入網。爭議一幕出現在70分鐘，紐卡素一次左路角球，門將當拿隆拿被推跌但球證沒有吹罰；紐卡素在角球未能完成埋門，重整旗鼓後再於右路傳中，門前混戰後最終由班尼斯射入，個人梅開二度。當拿隆馬即時向球證投訴不果，更領一面黃牌。

哈維班尼斯梅開二度。路透社

曼城將帥非常不滿。路透社

曼城作客1：2不敵紐卡素。路透社

當拿隆馬向球證設訴不果，更領了一面黃牌。路透社

曼城跌落第3位

紐卡素最終以2：1擊敗曼城，賽後以4勝3和5負得15分排第14位。曼城則在車路士於同日贏波下，以7勝1和4負得22分，跌落第3位，落後榜首的阿仙奴4分兼踢多場。

戴亞斯對於紐卡素第2個入球成立，表示不滿：「全場唯一是第2個入球，我認為要令判決合理。因為敵將把己隊門將推走，道理在哪裏？有時成立，有時無效，規則在哪裏？當拿隆馬企好位，但他被推，而沒有後果，入球被判有效。」領隊哥迪奧拿則表示：「如果他（當拿隆馬）有投訴，那是因為有不妥。同樣情況在鬥般尼茅夫一役發生。」