Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜雲迪積克：失波後緊張急進 球隊士氣低落

足球世界
更新時間：05:09 2025-11-23 HKT
發佈時間：05:09 2025-11-23 HKT

利物浦今晨於英超慘吞諾定咸森林3蛋，隊長雲迪積克接受賽後訪問時，形容球隊正處於艱難時刻，並承認球隊士氣低落。

利物浦開賽後不乏埋門機會，但自33分鐘失守後，形勢隨即扭轉。而這個入球需要經過VAR判定，梅里路起腳時，門前的隊友丹尼杜耶處於越位位置，但他沒有阻擋門將視線，因而入球有效。雲迪積克提及這個轉捩點時表示：「頭30分鐘我們表現很好，製造不少埋門機會。然後他們憑死球入波，你可以問自己他是否站在艾利臣面前，但入球被判有效。」

雲迪積克認為球隊在失波後緊張急進。路透社
雲迪積克認為球隊在失波後緊張急進。路透社
利物浦0：3諾定咸森林。法新社
利物浦0：3諾定咸森林。法新社
梅里路的入球，需要經VAR判定有效。法新社
梅里路的入球，需要經VAR判定有效。法新社

「處於非常困難時期」

但雲迪積克承認球隊表示不濟：「整體來說，我們就是不夠好，太急進。失球之後，我們顯得緊張，你可以感覺到我們趕急地，希望盡快扳平。」他認為球隊正處於艱難時刻：「我們在非常、非常困難時期，需要走球這個困局⋯⋯在我眼中，球隊氛圍非常差。」

史洛特：贏輸都是我的責任

至於領隊史洛特則表示：「贏或輸都是我的責任，球員直到最後都一直努力嘗試。我們一直是主導一方，也能創造出機會，但最近我們錯失了太多機會。這種情況不會整個賽季都持續下去。不過我們需要靠入球來獲得那股能量，但結果適得其反。我看到很多情況在正常狀態下結果會完全不同，但現在我們正處於困難時期。我們需要比運氣好的時候付出更多，才能取得好結果。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前