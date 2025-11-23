英超｜雲迪積克：失波後緊張急進 球隊士氣低落

利物浦今晨於英超慘吞諾定咸森林3蛋，隊長雲迪積克接受賽後訪問時，形容球隊正處於艱難時刻，並承認球隊士氣低落。

利物浦開賽後不乏埋門機會，但自33分鐘失守後，形勢隨即扭轉。而這個入球需要經過VAR判定，梅里路起腳時，門前的隊友丹尼杜耶處於越位位置，但他沒有阻擋門將視線，因而入球有效。雲迪積克提及這個轉捩點時表示：「頭30分鐘我們表現很好，製造不少埋門機會。然後他們憑死球入波，你可以問自己他是否站在艾利臣面前，但入球被判有效。」

雲迪積克認為球隊在失波後緊張急進。路透社

利物浦0：3諾定咸森林。法新社

梅里路的入球，需要經VAR判定有效。法新社

「處於非常困難時期」

但雲迪積克承認球隊表示不濟：「整體來說，我們就是不夠好，太急進。失球之後，我們顯得緊張，你可以感覺到我們趕急地，希望盡快扳平。」他認為球隊正處於艱難時刻：「我們在非常、非常困難時期，需要走球這個困局⋯⋯在我眼中，球隊氛圍非常差。」

史洛特：贏輸都是我的責任

至於領隊史洛特則表示：「贏或輸都是我的責任，球員直到最後都一直努力嘗試。我們一直是主導一方，也能創造出機會，但最近我們錯失了太多機會。這種情況不會整個賽季都持續下去。不過我們需要靠入球來獲得那股能量，但結果適得其反。我看到很多情況在正常狀態下結果會完全不同，但現在我們正處於困難時期。我們需要比運氣好的時候付出更多，才能取得好結果。」