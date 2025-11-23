Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦0：3諾定咸森林 近7場聯賽輸第6場

足球世界
更新時間：04:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：04:00 2025-11-23 HKT

利物浦於今晨英超主場以0：3不敵諾定咸森林。「紅軍」近7場聯賽輸第6場。

利物浦不乏入球機會。8分鐘，麥亞里士打接應左路傳送，無人看管下起腳，被森林中場艾利洛安達臣護空門。16分鐘，沙拿於禁區內連扭幾下然後落底線傳中，米路斯卻基斯（Milos Kerkez）被緊逼下起腳「食唔應」。利物浦無法攻破森林大門，之後防線更失守。33分鐘，森林一次左路角球，皮球最終落在梅里路（Murillo）腳下，他起左腳破網。35分鐘，森林食詐糊，伊戈捷西斯（Igor Jesus）接應右路傳中，一控一射入網，但球證指他犯手球，入球無效。利物浦半場以0：1落後。

下半場甫開賽，森林再找到入球。46分鐘，尼高路沙禾拿（Nicolò Savona）接應左路傳中，後上無人看管下射入。78分鐘，奧馬利赫捷臣（Omari Hutchinson）右路推大位，輕鬆扭過安德魯羅拔臣，他隨即起左腳被艾利臣撲出，森林由基比斯韋特補中，鎖定作客以3：0擊敗利物浦。

森林兩連勝 脫離降班區

利物浦近7場英超，輸第6場。他們暫時以6勝6負得18分排第11位。森林方面，今場戴治上任以首次督師計剛好一個月，並迎來首次英超兩連勝。森林賽後以3勝3和6負得12分，升上第16位，暫時脫離降班區。

