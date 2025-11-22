C朗拿度｜C朗白宮會晤特朗普惹火 姊姊護弟炮轟批評者是小丑

葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）日前隨沙特代表團出席美國白宮晚宴，有機會與總統特朗普（Donald Trump）碰會，此舉在網上引發巨大爭議。護弟心切，C朗的兩位姊姊艾瑪（Elma）及卡蒂亞（Katia）隨即在社交媒體上強力反擊，怒斥批評者是「小丑」及「偽君子」，事件持續發酵。

C朗隨沙特代表團到訪白宮

是次晚宴由美國總統特朗普為沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）所設，C朗拿度以沙特代表團一員的身份出席。同場嘉賓星光熠熠，包括Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）及國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）。

晚宴上，特朗普亦對C朗讚譽有加，並開玩笑說：「我的兒子（巴倫）是C朗的超級粉絲。在介紹你之後，我想他現在對他父親更尊重了。感謝你們的到來，這確實是一種榮幸。」

C朗姊姊抱轟批評者是「小丑」、「偽君子」

然而，C朗出席這次高級別政治晚宴的舉動，在網上引來部分人士的猛烈批評。其胞姊艾瑪隨即在Instagram上發文反擊，言辭激烈：「難道這些小丑還沒有意識到，他(C朗)根本不在乎他們的意見嗎？他們沒別的可說了，該死的。」C朗另一位姊姊卡蒂亞亦透過影片炮轟：「這一切都源於努力，是很多批評者只聽說過卻沒做過的事。一次白宮訪問，就引發了一場情緒上的核爆，你們這些偽君子！這種巨大的歇斯底里實在令人恐懼，彷彿C朗拿度宣布了世界末日一樣。」

C朗贈球衣冀「為和平而戰」

在風波之中，C朗本人在派對結束數小時後亦在社交媒體上發文，感謝特朗普的邀請，並傳達了積極的訊息：「感謝總統先生您的邀請，也感謝您和第一夫人給予我和我未來妻子（佐堅娜）的熱情款待。我們每個人都能做出有意義的貢獻，我隨時準備盡自己的一份力量，激勵新一代建立一個由勇氣、責任和持久和平所定義的未來。」

據悉，C朗在派對上向特朗普贈送了一件簽名球衣，上面寫著「致特朗普總統，為和平而戰」。他更表示：「他是能夠幫助改變世界的人之一…我希望有一天能與他會面，坐下來好好談一談。」