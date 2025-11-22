港超聯｜保連奴一箭定江山 助力大埔1:0險勝東區

港超聯第9周賽事中，大埔今日主場迎戰東區。大埔憑保連奴在上半場攻入全場唯一入球，以1：0擊退東區，為即將出發出戰亞洲冠軍2級聯作客澳洲麥克亞瑟前成功振士氣。賽後大埔主帥李志堅（堅sir）表示，球隊對下場作客麥克亞瑟已準備充足，希望能夠拼到分數而回，更直言經歷亞冠2後深深感受到「作客原來係另一門學問」。

保連奴一槌定音 大埔1：0擊敗東區

為備戰緊接的亞冠2作客澳洲的麥克亞瑟，大埔今仗對東區採用主力輪休策略，令進攻火力稍為下降。上半場初段，陳𦘦鈞曾殺入禁區，可惜在東區多人包夾下失去控球。不過大埔很快迎來突破機會，伊高沙托尼在禁區外搏得犯規並主踢罰球，保連奴隨即從罰球攻勢中殺入禁區，令皮球折射轉向飛入東區大門，助大埔以1：0領先返回更衣室。

下半場大埔換入添姆高夫斯基及帕特華維迪等火力球員，後者登場後不久即有機會起腳，但被東區門將李溢晉沒收。其後帕特華維迪開出罰球製造禁區混戰，保連奴在門前把握機會施射，惟再度被李溢晉撲出。尾段東區由顧斌控球後果斷起腳勁射，可惜皮球擦着門楣而出，未能扳平比分。最終大埔以1：0力克東區。

李志堅：亞冠2之旅讓我哋學到作客係另一門學問

賽後大埔主教練堅sir談到備戰下場作客麥克亞瑟時表示，球隊已準備多時。他說：「都想保留住爭標希望，坦白講我哋有把叉有把刀都盡出架啦，你見到都駁曬命，希望可以攞到一分得一分啦。」

堅sir又補充，球隊經歷了今屆亞冠2後，對作客比賽有全新體會：「經過呢幾場波，球員又好，教練又好，大部分都明白原來作客係另一門學問，但係我覺得係好寶貴嘅經驗，我哋會學習。」

至於下場對大埔而言是一場尤關出線的關鍵賽事，會否因此增加壓力？堅sir直言：「依個係我哋爭取返嚟嘅機會，剝削咗人哋嘅機會，我哋都要打落去，盡力囉。壓力一定常在，但冇問題，盡力打。」

記者／攝影：魏國謙