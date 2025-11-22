Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿迪達證加比爾養傷數周 阿仙奴未來3仗迎硬仗

足球世界
更新時間：07:07 2025-11-22 HKT
發佈時間：07:07 2025-11-22 HKT

阿仙奴領隊阿迪達證實，於國際賽周受傷中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）需要休養數周，意味他將會錯過周日深夜的「北倫敦打吡」，以及之後數場硬仗。

阿仙奴將連撼熱刺、拜仁和車路士。路透社
加比爾是阿仙奴重要一員。路透社
加比爾於友賽塞內加爾一役受傷。路透社
加比爾是在上周巴西友賽塞內加爾一役，於64分鐘因傷退下火線。阿迪達於阿仙奴今周英超硬撼熱刺的賽前記者會，回應愛將的傷勢：「他將需要養傷數周。下周三我們將會進行另一次檢查，屆時會有更清晰的康復時間線。」阿迪達明言加比爾缺陣將對球隊造成一定的影響：「明顯地這是一大挫折，他是我們防線的領袖，失去他永遠不是正面的事。」除了加比爾，阿仙奴傷兵還包括約基利斯、奧迪加特和馬度基等等，阿迪達認為部份傷兵已經接近復出，但未知能否趕及於周日上陣。

連撼熱刺、拜仁、車路士

阿仙奴目前於英超位列榜首，領先次席的曼城4分；於歐聯暫以4戰全勝列次席。「兵工廠」之後3周需要繼續雙線作戰之餘，更是硬仗連場，本周日深夜主場迎戰熱刺之後，周中將於歐聯主場惡鬥拜仁慕尼黑，然後下周日將在英超作客車路士。至於12月初，他們先後於在英超鬥賓福特及阿士東維拉，之後再於歐聯作客布魯日。

