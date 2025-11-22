Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜史洛特：難以評估祖達離世影響 惟永遠不會成為輸波藉口

足球世界
更新時間：06:55 2025-11-22 HKT
發佈時間：06:55 2025-11-22 HKT

迪亞高祖達（Diogo Jota）的離世，仍然深深影響著利物浦上下。繼安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）日前表達對這名前隊友的思念後，利物浦領隊史洛特今晨在賽前記者會，同樣提及祖達：「我知道這對球隊是個問題，但我永遠都不會以此作為藉口。」

羅拔臣表示想念祖達。路透社
羅拔臣表示想念祖達。路透社
祖達離世對利物浦上下影響非常大。路透社
祖達離世對利物浦上下影響非常大。路透社
利物浦近10場輸7場。路透社
利物浦近10場輸7場。路透社

羅拔臣：滿腦子是祖達

羅拔臣在帶領蘇格蘭取得世界盃決賽周席位後，表現感性的一面：「今天我滿腦子是祖達。我們之間談及了很多關於世界盃的事，因為我們都分別缺席。我知道他今天會對我微笑。」領隊史洛特表示有看到這個訪問：「我在直播時看到，清楚知道這是己隊的問題，但這非常正常。一直想念著他是一件好事，但這難以評估對球員及對己隊戰績的影響。」

史洛特：祖達妻兒更難受

利物浦近10場輸7場，但史洛特強調，祖達不會成為球隊成績不濟的藉口：「我清楚知道球隊上下想念他，這是100%肯定的事。我不能評估這對球隊表現有多大影響，但這永遠不會成為藉口。」史洛特又補充：「我們永遠會被評價，有公道的，亦有不公的。但這些時候，我不禁想到這對祖達的妻兒有何影響，他們面對的一定比我們艱難。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前