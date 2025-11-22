英超｜史洛特：難以評估祖達離世影響 惟永遠不會成為輸波藉口

迪亞高祖達（Diogo Jota）的離世，仍然深深影響著利物浦上下。繼安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）日前表達對這名前隊友的思念後，利物浦領隊史洛特今晨在賽前記者會，同樣提及祖達：「我知道這對球隊是個問題，但我永遠都不會以此作為藉口。」

羅拔臣表示想念祖達。路透社

祖達離世對利物浦上下影響非常大。路透社

利物浦近10場輸7場。路透社

羅拔臣：滿腦子是祖達

羅拔臣在帶領蘇格蘭取得世界盃決賽周席位後，表現感性的一面：「今天我滿腦子是祖達。我們之間談及了很多關於世界盃的事，因為我們都分別缺席。我知道他今天會對我微笑。」領隊史洛特表示有看到這個訪問：「我在直播時看到，清楚知道這是己隊的問題，但這非常正常。一直想念著他是一件好事，但這難以評估對球員及對己隊戰績的影響。」

史洛特：祖達妻兒更難受

利物浦近10場輸7場，但史洛特強調，祖達不會成為球隊成績不濟的藉口：「我清楚知道球隊上下想念他，這是100%肯定的事。我不能評估這對球隊表現有多大影響，但這永遠不會成為藉口。」史洛特又補充：「我們永遠會被評價，有公道的，亦有不公的。但這些時候，我不禁想到這對祖達的妻兒有何影響，他們面對的一定比我們艱難。」