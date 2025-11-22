Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯3將參戰非洲國家盃 艾摩廉：後備兵青年軍上位機會

更新時間：05:25 2025-11-22 HKT
發佈時間：05:25 2025-11-22 HKT

曼聯即將在周一英超主場迎戰愛華頓，主帥魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）在賽前記者會談及球隊軍情，指前鋒些斯高需要養傷數周。他又提到即將舉行的非洲國家盃有3將需要離隊，是後備兵及青訓上位機會。

嘗試延遲球員報到時間

隨著12月非洲國家盃臨近，曼聯將面臨失去幾員大將的局面。麥比奧莫（Bryan Mbeumo）、阿密特迪亞路（Amad Diallo）和馬沙拉奧（Noussair Mazraoui），都將會參戰。教練艾摩廉表示：「根據規定，球會需要在比賽開始前兩周放球員離隊。我們正努力溝通，試圖讓球員多留一段時間，但主動權並不在球會手上。」他明言這是其他球員的機會：「這不是理想情況，但球隊會準備好，並且會起用青訓力量來應對。」

些斯高需要養傷數周。路透社
麥比奧莫近況大勇。路透社
迪亞路將參戰非洲國家盃。路透社
馬沙拉奧將代表摩洛哥。路透社
些斯高將缺陣數周

傷兵方面，國際賽周前受傷的前鋒些斯高（Benjamin Sesko）將缺席周一鬥愛華頓，而且勢未能在11月30日作客對陣水晶宮前復出。艾摩廉預計愛將將會缺陣數周，但未有確切的復出時間。他補充道傷勢並不嚴重，「他感覺好多了，但我們要保持謹慎。我預計幾周後些斯高就能歸隊了」。此外，中堅哈利麥佳亞（Harry Maguire）仍未準備好復出。不過，明奈（Kobbie Mainoo）有望在周六恢復與球隊操練。

