國際賽｜土耳其質高 兩波膽飽餐一「頓」

土耳其 VS 北馬其頓

香港時間周二凌晨1:30開賽

推介：波膽2:0及3:0

土耳其外圍賽6場入17球，經近6場亦保持不敗，翼鋒耶迪斯作為隊中外圍賽射手，個人突破力亦強，今場友賽主場迎戰北馬其頓有力助球隊爭勝。推介波膽2:0及3:0。

土耳其向來在主場表現分外醒神，擁有極高的勝率，特別是面對實力弱的對手時，多能輕鬆大勝，在外圍賽中分別以2:0和4:1擊敗保加利亞和格魯吉亞，展現出足夠的壓制力。球隊前線核心翼鋒耶迪斯今季表現大熟大勇。在外圍賽中，他個人已經成功射入4球，成為球隊得分保證。耶迪斯不僅門前把握力出色，更是全隊中突破力最強一人，憑藉其出色的盤扭技巧與創造能力，今仗絕對可領軍輕勝，為主場球迷帶來一場漂亮的大捷。

客軍北馬其頓的近況則令人感到擔憂，在各項賽事中已近7場不勝的低谷，球隊整體士氣低迷，攻防兩端均出現了嚴重問題。實力有限，今次作客出戰恐怕只能輸少當贏。馬高