Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國際賽｜土耳其質高 兩波膽飽餐一「頓」

波盤王
更新時間：17:29 2026-06-01 HKT
發佈時間：17:29 2026-06-01 HKT

土耳其 VS 北馬其頓
香港時間周二凌晨1:30開賽
推介：波膽2:0及3:0

土耳其外圍賽6場入17球，經近6場亦保持不敗，翼鋒耶迪斯作為隊中外圍賽射手，個人突破力亦強，今場友賽主場迎戰北馬其頓有力助球隊爭勝。推介波膽2:0及3:0。

土耳其向來在主場表現分外醒神，擁有極高的勝率，特別是面對實力弱的對手時，多能輕鬆大勝，在外圍賽中分別以2:0和4:1擊敗保加利亞和格魯吉亞，展現出足夠的壓制力。球隊前線核心翼鋒耶迪斯今季表現大熟大勇。在外圍賽中，他個人已經成功射入4球，成為球隊得分保證。耶迪斯不僅門前把握力出色，更是全隊中突破力最強一人，憑藉其出色的盤扭技巧與創造能力，今仗絕對可領軍輕勝，為主場球迷帶來一場漂亮的大捷。

客軍北馬其頓的近況則令人感到擔憂，在各項賽事中已近7場不勝的低谷，球隊整體士氣低迷，攻防兩端均出現了嚴重問題。實力有限，今次作客出戰恐怕只能輸少當贏。馬高

最Hit
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
9小時前
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
02:24
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
社會
7小時前
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
2026-05-31 17:22 HKT
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
1小時前
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
飲食
6小時前
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
影視圈
9小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
5小時前
出街食飯根本係交智商稅？$35腿蛋治物價離地 大排檔人均$300平民恩物變天價 神人拋「1客觀數據」全場秒靜｜Juicy叮
出街食飯根本係交智商稅？$35腿蛋治物價離地 大排檔人均$300平民恩物變天價 神人拋「1客觀數據」全場秒靜｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
何猷君奚夢瑤世紀婚禮晚宴相曝光 新娘半億頂級鑽石套裝富氣華貴 四太梁安琪攜孫溫馨合照
何猷君奚夢瑤世紀婚禮晚宴相曝光 新娘半億頂級鑽石套裝富氣華貴 四太梁安琪攜孫溫馨合照
影視圈
6小時前