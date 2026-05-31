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比甲附加賽 | 對賽往績有信心 亨克作客打「真」軍

波盤王
更新時間：07:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-31 HKT


及時止血的亨克，跟真特的對賽往績完全上風，兼有狀態大勇的翼鋒伊東純也在邊路突襲，有力於今晚比甲歐霸附加賽作客時，力克頹勢未止的真特，簡單取主客和客勝即可。加利李爾

雖然客軍亨克於比甲季後賽只征戰歐協聯爭標組，但上場聯賽作客2:0擊敗奧特海維利，除終止此前兩場不勝頹勢，並以1分之微力壓標準列治，得以保住榜首身分殺入歐霸附加賽，可謂復勇及時。

伊東純也近4戰2入球加1助攻

數據上，亨克全季共創造110次黃金機會排比甲第2多，加上近6次各賽面對真特錄4勝2和的不敗戰績，今場根本無所畏懼。翼鋒伊東純也是亨克今場取分之匙，這位日本國腳對上4場各賽交出2入球1助攻，腳風頗順，而且於3月3球大勝真特一役，伊東亦有交出一記助攻，剋星味濃。

主隊真特對上10場各賽錄6和4負不勝，上場更作客0:5大敗於布魯日腳下，走勢進一步下沉。再者，真特聯賽場均攔截13.9次及共18次死球失守，皆屬比甲最差，防守硬淨程度嚴重不足，今場難言保住不失，主客和客勝穩開。

加利李爾推介
主客和 客勝
香港時間周一凌晨0:30開賽

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