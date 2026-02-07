英超 | 韋沙領銜倒戈 紐卡素夠贏有「特」

紐卡素創造力長期被忽視，加上剛經歷完地獄賽程，只要恢復把握力，反彈可期。球隊在射手尤尼韋沙領銜攻堅下，勢於今晚英超主場面對賓福特時，至少淨勝兩球，讓球主客和主隊讓一球的「主勝」十分值博。加利李爾

禾達美迪入球荒 尤尼韋沙隨時侯命



雖然本輪前，主隊紐卡素僅排中游第11位，但聯賽預期得失球正7.7，其實高見英超第6，比實際排名高出5位。歸根究抵，喜鵲其實能創造出不俗機會，不過鋒線把握力頗飄忽，中鋒禾達美迪正陷12場各賽食白果的入球荒，已可見一斑，而近期串演中鋒的安東尼哥頓則在剛周中聯賽盃對曼城時傷出。

猶幸，紐卡素仍有前鋒尤尼韋沙可隨時侯命，雖然這位29歲射手近5場只入1球，但悉數未有打足全場，有3場更只屬後備入替。考慮到韋沙始終上季聯賽共入19球，有力將機會轉化成入球，適逢倒戈更是證明自己的最佳機會，今場有望重拾射門鞋。



而作客的賓福特數胡人物則只繫於兩名前鋒，聯賽入6球的次席射手奇雲舒哈迪上仗領紅要停賽，令共入16球的士哥手伊戈泰亞高成球隊破網唯一希望，但這位巴西射手自12月起11場各賽共入5球，當中有兩球正是由舒哈迪助攻，今仗失去最佳拍檔已打折扣。再者，泰亞高在此11場期間其實有9場食白果，上場作客1:0力克阿士東維拉更無起過腳，足證他欺善怕惡又有隱形風險，今場實難看好。

預料主隊有力淨勝兩球或以上，讓球主客和主隊讓一球的「主勝」有3.3倍不俗分頭，絕對博得過。

加利李爾推介

紐卡素 2:0 賓福特

半場：1:0

Now621台周日凌晨1:30直播