Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 韋沙領銜倒戈 紐卡素夠贏有「特」

波盤王
更新時間：07:00 2026-02-07 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-07 HKT

紐卡素創造力長期被忽視，加上剛經歷完地獄賽程，只要恢復把握力，反彈可期。球隊在射手尤尼韋沙領銜攻堅下，勢於今晚英超主場面對賓福特時，至少淨勝兩球，讓球主客和主隊讓一球的「主勝」十分值博。加利李爾

禾達美迪入球荒 尤尼韋沙隨時侯命


雖然本輪前，主隊紐卡素僅排中游第11位，但聯賽預期得失球正7.7，其實高見英超第6，比實際排名高出5位。歸根究抵，喜鵲其實能創造出不俗機會，不過鋒線把握力頗飄忽，中鋒禾達美迪正陷12場各賽食白果的入球荒，已可見一斑，而近期串演中鋒的安東尼哥頓則在剛周中聯賽盃對曼城時傷出。
猶幸，紐卡素仍有前鋒尤尼韋沙可隨時侯命，雖然這位29歲射手近5場只入1球，但悉數未有打足全場，有3場更只屬後備入替。考慮到韋沙始終上季聯賽共入19球，有力將機會轉化成入球，適逢倒戈更是證明自己的最佳機會，今場有望重拾射門鞋。


而作客的賓福特數胡人物則只繫於兩名前鋒，聯賽入6球的次席射手奇雲舒哈迪上仗領紅要停賽，令共入16球的士哥手伊戈泰亞高成球隊破網唯一希望，但這位巴西射手自12月起11場各賽共入5球，當中有兩球正是由舒哈迪助攻，今仗失去最佳拍檔已打折扣。再者，泰亞高在此11場期間其實有9場食白果，上場作客1:0力克阿士東維拉更無起過腳，足證他欺善怕惡又有隱形風險，今場實難看好。
預料主隊有力淨勝兩球或以上，讓球主客和主隊讓一球的「主勝」有3.3倍不俗分頭，絕對博得過。

加利李爾推介
紐卡素 2:0 賓福特
半場：1:0
Now621台周日凌晨1:30直播

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖酒樓兩餸飯部大特價！指定時間淨餸$50兩盒 網民激讚大盒抵食：住嗰頭一定唔煮
連鎖酒樓兩餸飯部大特價！指定時間淨餸$50兩盒 網民激讚大盒抵食：住嗰頭一定唔煮
飲食
13小時前
52歲TVB「最貴司儀」冰天雪地完成狀舉 久未現身面容有大變化 積極轉跑道性向成疑
52歲TVB「最貴司儀」冰天雪地完成狀舉  久未現身面容有大變化  積極轉跑道性向成疑
影視圈
8小時前
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
00:58
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
影視圈
13小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 13:29 HKT
04:52
星島申訴王｜90後揭自提點「搵銀」真相 日做12小時賺少過最低工資 難識女朋友：不如揸的士
申訴熱話
23小時前
中國掌握全球最完整稀土產業鏈。路透社
共同社：中國已批准多項對日稀土出口
即時國際
9小時前
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
19小時前
李龍基感情受挫再墮電訊「贈機」陷阱  被收數公司追討兩萬  疑簽名遭盜用報警求助｜獨家
02:30
李龍基感情受挫再墮電訊「贈機」陷阱  被收數公司追討兩萬  疑簽名遭盜用報警求助｜獨家
影視圈
10小時前
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
02:41
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
即時中國
18小時前