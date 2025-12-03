Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜沙卡挺身而出 阿仙奴勢娛「賓」

更新時間：07:00 2025-12-03 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-03 HKT

阿仙奴 VS 賓福特
推介：波膽1:0 及 2:0

阿仙奴近期經歷了連場硬仗，球隊體能消耗巨大，在如此密集的快車期，領隊阿迪達或許會採取更務實的策略，以3分為目標而非追求大勝。在這段艱難時期，作為前場唯一絕對主力，翼鋒布卡約沙卡的表現至關重要，將直接決定球隊能否在主場順利擊敗賓福特。預料阿仙奴可以悶住贏，取波膽取1:0及2:0。

阿仙奴目前高踞英超榜首，領先次席的曼城5分，並在各項賽事中保持17場的不敗紀錄。兵工廠今季在主場的戰績尤其驕人，10場比賽中贏足9場，最近更錄得主場7連勝，期間僅失2球，贏面仍高。然而，球隊的體能狀況卻是不容忽視的隱憂，近期在聯賽和歐聯中先後硬撼熱刺、拜仁慕尼黑和車路士，上場對車路士的比賽中，即使對手有球員領紅，阿仙奴在多打一人的情況下依然踢得相當保守，滿足於1:1的結局，未能全取3分。這場和波的取態，被外界視為阿仙奴在經歷了對陣熱刺和拜仁慕尼黑等連場大戰後，出現疲態的明顯跡象，今仗恐難望大勝。

在頻繁的輪換和傷病困擾下，布卡約沙卡成為阿仙奴前場唯一能夠長期保持正選位置的球員。年僅24歲的沙卡以其出色的體能和穩定的表現，成為球隊進攻端最可靠的支點。今季他已經在各項賽事中貢獻了6個入球，是隊內的主要射手之一。他的速度、技術以及在右路的突破能力，使他成為對手後防線的持續威脅。在球隊整體可能因疲勞而影響表現時，沙卡的個人發揮將是阿仙奴能否創造入球機會、打破僵局的決定性因素。

賓福特必以防守為主

賓福特今季的作客成績未如理想，6場聯賽作客輸了5場，但防守依然值得信賴。數據上，雖然賓福特近5場聯賽都未能保持清白之身，但面對強隊時往往會採用5人後衛陣式，以求壓縮防守空間，大巴戰術或會為兵疲的阿仙奴帶來麻煩。預計賓福特不會輕易讓阿仙奴取得大量入球，博波膽1:0及2:0應為最佳射程。馬高

