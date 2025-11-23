意甲 | 國米火力無雙 誓破打吡悶局

意甲周日深夜迎來賽季焦點，「米蘭打吡」隆重上演。主隊國際米蘭近期走勢凌厲，近6場比賽狂轟14球，火力冠絕意甲，加上聯賽主場四場不敗，氣勢正盛。今季攻守兼備的國米，前線有拿達路馬天尼斯態勇，後防滴水不漏，在主場球迷震天吶喊助威下，理應被看高一線，機會極濃。讓球盤主讓平手半球「主勝」值博。

綜合賽前數據，國米無疑是狀態更火熱的一方。推介「主勝」的信心來自其無與倫比的攻擊力，球隊近6戰有5場總入球達3球或以上，由拿達路馬天尼斯及馬古斯杜林組成的鋒線極具效率，創造機會能力強。國米攻擊力無堅不摧的，不但是意甲入球王，在歐聯賽場亦能場場破網，前線領軍人物拿達路馬天尼斯個人已連續3場取得入球，任何防線都難以抵擋。

反觀AC米蘭雖然錄得十場不敗，但當中和3波甚多，上仗更在領先兩球下被帕爾馬逼和，反映球隊在關鍵時刻的專注力不足。以國米目前展現的入球狂潮，足以在今仗打吡戰中被看高一線。

星島推介

讓球 [0/-0.5] 主勝

國際米蘭 3:1 AC米蘭

半場：2:0

Now 638台周一凌晨3:45直播