Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 兵工廠態勇強攻北倫敦打吡

波盤王
更新時間：07:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：07:00 2025-11-23 HKT

周日凌晨英超迎來本輪焦點北倫敦打吡，由榜首阿仙奴坐鎮主場迎擊宿敵熱刺。兵工廠今季在酋長球場踼聯賽，防守固若金湯，只失一球，力爭延續強勢；加上近年對賽食住熱刺，近六次交鋒取得五場勝仗。布卡約沙卡上仗對新特蘭亦取得入球，狀態一流，有其壓陣，足以輕取組織力弱的熱刺，波膽1:0/2:0屬最佳範圍。

主隊阿仙奴近期走勢凌厲，除上仗被新特蘭逼和外，之前一度錄得各項賽事五連勝，氣勢如虹。領隊阿迪達成功打造出一條鋼鐵防線，近六場比賽僅失兩球，而且在主場的防守力更是冠絕英超。兵工廠的強勢不僅在於防守，他們的進攻亦極具威脅，能夠持續向對手施壓。今仗面對近年被自己克制的熱刺，兵工廠無論在球員信心、球隊狀態還是主場氣勢上，都佔盡上風。他們上季已展示出爭標的實力，今季更見成熟穩定，在衝冠路上不容有失，今場打吡戰三分志在必得，勝望無疑高唱入雲。


陣中首席球星布卡約沙卡，是兵工廠今仗爭勝的關鍵人物。這位英格蘭國腳狀態火熱，上仗對新特蘭亦取得入球，盡顯皇牌本色。沙卡在右路的突破、傳送和射門能力均是世界頂級，與隊友的配合已爐火純青，往往能撕破對手的密集防守。作為球隊的進攻核心，沙卡近年在大賽中不斷成長，心理質素愈見強大，早已是球隊在關鍵時刻可倚賴的領軍人物。今仗面對死敵熱刺，預料沙卡將會獲得更多球權，他能否再次挺身而出，以其個人能力主宰比賽，將是兵工廠能否輕鬆取勝的關鍵。

水貨作客王進攻力不足


相比之下，客軍熱刺的近期表現則顯得平平。球隊近六場比賽僅錄得兩勝兩和兩負，上仗更在補時階段被曼聯逼和，痛失兩分，士氣難免受挫。雖然他們擁有「作客王」的稱號，但數據顯示球隊的預期入球值（xG）偏低，反映進攻創造力不足。更致命的是，中場核心占士麥迪臣及翼鋒古路施夫斯基兩大主力，今場因傷缺陣，對球隊的進攻組織和火力造成沉重打擊。加上往績上作客阿仙奴已連續14場不勝，球員心理上處於絕對下風，今仗要爆冷偷襲，實在是困難重重。

星島推介

波膽 1:0/2:0
阿仙奴 2:0 熱刺
半場：1:0

Now 621台周日凌晨0:30直播

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前