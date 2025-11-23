英超 | 兵工廠態勇強攻北倫敦打吡

周日凌晨英超迎來本輪焦點北倫敦打吡，由榜首阿仙奴坐鎮主場迎擊宿敵熱刺。兵工廠今季在酋長球場踼聯賽，防守固若金湯，只失一球，力爭延續強勢；加上近年對賽食住熱刺，近六次交鋒取得五場勝仗。布卡約沙卡上仗對新特蘭亦取得入球，狀態一流，有其壓陣，足以輕取組織力弱的熱刺，波膽1:0/2:0屬最佳範圍。

主隊阿仙奴近期走勢凌厲，除上仗被新特蘭逼和外，之前一度錄得各項賽事五連勝，氣勢如虹。領隊阿迪達成功打造出一條鋼鐵防線，近六場比賽僅失兩球，而且在主場的防守力更是冠絕英超。兵工廠的強勢不僅在於防守，他們的進攻亦極具威脅，能夠持續向對手施壓。今仗面對近年被自己克制的熱刺，兵工廠無論在球員信心、球隊狀態還是主場氣勢上，都佔盡上風。他們上季已展示出爭標的實力，今季更見成熟穩定，在衝冠路上不容有失，今場打吡戰三分志在必得，勝望無疑高唱入雲。



陣中首席球星布卡約沙卡，是兵工廠今仗爭勝的關鍵人物。這位英格蘭國腳狀態火熱，上仗對新特蘭亦取得入球，盡顯皇牌本色。沙卡在右路的突破、傳送和射門能力均是世界頂級，與隊友的配合已爐火純青，往往能撕破對手的密集防守。作為球隊的進攻核心，沙卡近年在大賽中不斷成長，心理質素愈見強大，早已是球隊在關鍵時刻可倚賴的領軍人物。今仗面對死敵熱刺，預料沙卡將會獲得更多球權，他能否再次挺身而出，以其個人能力主宰比賽，將是兵工廠能否輕鬆取勝的關鍵。

水貨作客王進攻力不足



相比之下，客軍熱刺的近期表現則顯得平平。球隊近六場比賽僅錄得兩勝兩和兩負，上仗更在補時階段被曼聯逼和，痛失兩分，士氣難免受挫。雖然他們擁有「作客王」的稱號，但數據顯示球隊的預期入球值（xG）偏低，反映進攻創造力不足。更致命的是，中場核心占士麥迪臣及翼鋒古路施夫斯基兩大主力，今場因傷缺陣，對球隊的進攻組織和火力造成沉重打擊。加上往績上作客阿仙奴已連續14場不勝，球員心理上處於絕對下風，今仗要爆冷偷襲，實在是困難重重。

星島推介

波膽 1:0/2:0

阿仙奴 2:0 熱刺

半場：1:0

Now 621台周日凌晨0:30直播