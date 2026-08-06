暑假限時優惠！稻香20+款點心劃一$8起 蝦餃/炸兩/芒果布甸 全日三市供應
更新時間：11:58 2026-08-06 HKT
發佈時間：11:58 2026-08-06 HKT
發佈時間：11:58 2026-08-06 HKT
稻香優惠｜炎炎夏日，不少消費者都在尋找一個既能避暑又能品嚐美食的好去處。稻香集團近日推出夏日飲茶優惠，由即日起，食客只需以劃一超值價錢$8、$9或$10，即隨心任點超過 20款精選中式點心，絕對是本季性價比極高的早茶推介。
稻香點心暑假劃一$8起 20+款限時特價
稻香特價點心全日三市供應
是次稻香點心優惠涵蓋多達 20 款經典與創新兼備的美食，足以滿足不同食客的口味。當中首推酒樓的招牌名菜「至尊蝦餃皇」，其外皮晶瑩剔透、薄而不破，內裡包裹著爽脆鮮甜的原隻大蝦。喜歡傳統風味的食客，不容錯過「蔥花金鈎炸兩腸」，滑溜的腸粉外皮配上內裡香脆可口的油條，佐以鮮甜醬油，令人回味無窮。
除了傳統款式，菜單上亦有加入矜貴食材的「黑松露銀絲滑雞卷」，黑松露的獨特香氣完美滲透於嫩滑的雞肉與粉絲之中，帶來別具一格的味覺享受。品嚐過一眾豐盛的鹹點後食客可選擇香濃軟糯、甜而不膩的「奶皇千層糕」，或是點選一份冰涼透心的「鮮芒果布甸」，為這頓消暑點心盛宴畫上完美句號。
稻香點心優惠
- 優惠供應時段：星期一至星期六 早市至3:30pm；星期日早市至11am
- 備註：
- 此推廣僅限堂食享用，結賬時需另收茗茶費及加一服務費。
- 如選擇心外賣或攜走，每款點心將需額外收取$8之手續費。
適用分店列表（建議惠顧前向個別分店查詢）：
- 稻香：粉嶺碧湖花園、東涌藍天海岸、屯門海趣坊、屯門時代廣場、何文田愛民商場、尖沙咀緬甸臺、沙田蔚景園、九龍灣德福廣場、紅磡廣場、青衣翠怡商場、彌敦道雅蘭中心、銅鑼灣皇室堡、牛頭角淘大商場、將軍澳新都城、將軍澳南豐廣場分店。
- 稻香茶居：荃灣、將軍澳星峰薈、觀塘開源道分店。
- 稻香超級漁港：朗屏商場店。
- 壹號漁船：大埔富萊花園、元朗怡豐花園分店。
- 龍珠酒樓：佐敦彌敦酒店、杏花村杏花新城分店。
資料來源：稻香集團
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2026-08-05 11:46 HKT