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酒樓晚市激抵優惠！連鎖集團震撼推出$1兩隻脆皮走地雞 $38起歎龍蝦/海斑/鮑魚

飲食
更新時間：15:37 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:37 2026-08-05 HKT

酒樓結業潮之下，不少酒家都選擇劈價自救。百好飲食集團旗下酒樓一向性價比極高，是許多家庭與親朋好友聚餐的首選熱點。品牌近日更強勢推出「晚市優品4選1」震撼優惠，只需超值價$1即可品嚐兩隻招牌醬皇脆皮走地雞，絕對是本季不可錯過的搵食好去處！

百好名宴/百匯軒破天荒晚市特價 $1嘆脆皮走地雞

百好飲食集團強勢推出「晚市優品4選1」震撼優惠。
百好飲食集團強勢推出「晚市優品4選1」震撼優惠。

今次百好飲食集團帶來的晚飯優惠可謂誠意十足。只要入座人數達標，即可以超乎想像的價錢享用頂級佳餚。若食客入座滿10位，只需極端震撼的$1，即可換購兩隻外皮香脆、肉質鮮嫩的「醬皇脆皮走地雞」，皮脆肉滑的口感保證令人回味無窮。除了招牌名菜，海鮮愛好者同樣有福！入座滿8位，即可以$68優惠價品嚐兩隻鮮甜彈牙的「上湯波士頓龍蝦」，更配上吸滿海鮮精華的伊麵底，飽足感滿分。

若喜歡傳統鮮味，7位以上入座可以$38享用重約2斤的「清蒸生猛海斑」，魚肉鮮甜嫩滑，火候控制得恰到好處；而9位以上則能以$38享用「幹撈鮑魚粉絲煲」，足足有12隻彈牙爽口的鮑魚，惹味非常。無論是大家族聚餐還是朋友小聚，總有一款滿足到各位的胃口。即使人數不足，集團亦貼心設有其他相應的份量優惠，保證人人都能以激抵價大飽口福。

2人起即享優惠 全線指定分店適用 

是次推廣活動於百好飲食集團旗下多間指定分店同步進行，讓各區食客都能輕鬆就近享用酒樓優惠大餐。以下為活動的詳細資訊及注意事項：

  • 供應時間：每日晚市 17:30 起供應

  • 優惠詳情（4選1）

    • 【$1 醬皇脆皮走地雞】2至4位半隻；5至9位1隻；10位以上2隻

    • 【$68 上湯波士頓龍蝦配伊麵】3至7位1隻；8位以上2隻

    • 【$38 清蒸生猛海斑】2至6位約1斤/條；7位以上約2斤/條

    • 【$38 幹撈鮑魚粉絲煲（4隻/份）】2至4位1份；5至8位2份；9位以上限3份

  • 參與分店及聯絡方式

    • 百好名宴：黃大仙豪苑中心 (2806 3838)、荃灣南豐中心 (2797 8338)、上水龍豐花園商場 (2722 1688)

    • 彩匯皇宮：上水彩園廣場 (2777 8838)、青衣長發廣場 (2363 8338)

    • 百匯酒家：葵涌石籬商場 (2699 2838)、葵涌葵盛東商場 (2362 8338)

    • 百匯軒：慈雲山中心 (2367 2288)、沙田沙角商場 (2717 8882)、大埔太和廣場 (2727 2188)、藍田德田商場 (2717 2828)、天水圍天瑞商場 (2321 8838)

    • 都匯漁港：柴灣小西灣廣場 (2762 8838)、鑽石山鳳德商場 (2778 2288)、將軍澳明德商場 (2333 8688)

  • 條款及細則

    • 每檯按入座位數計，限選以上優惠其中一款。

    • 食客須另加惠顧正價小菜一款方可享用優惠。

    • 此優惠不可與其他特價套餐及全包宴同時使用。

    • 餐廳將另收取茶位費及加一服務費。

    • 圖片僅供參考。食品如有售價變更或停售恕不另行通知；如有任何爭議，百好飲食集團將保留最終決定權。

 

同場加映：連鎖快餐店8月限定優惠！指定粥麵配飲品全日$29 全線分店供應

 

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