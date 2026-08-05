酒樓晚市激抵優惠！連鎖集團震撼推出$1兩隻脆皮走地雞 $38起歎龍蝦/海斑/鮑魚

酒樓結業潮之下，不少酒家都選擇劈價自救。百好飲食集團旗下酒樓一向性價比極高，是許多家庭與親朋好友聚餐的首選熱點。品牌近日更強勢推出「晚市優品4選1」震撼優惠，只需超值價$1即可品嚐兩隻招牌醬皇脆皮走地雞，絕對是本季不可錯過的搵食好去處！

百好名宴/百匯軒破天荒晚市特價 $1嘆脆皮走地雞

百好飲食集團強勢推出「晚市優品4選1」震撼優惠。

今次百好飲食集團帶來的晚飯優惠可謂誠意十足。只要入座人數達標，即可以超乎想像的價錢享用頂級佳餚。若食客入座滿10位，只需極端震撼的$1，即可換購兩隻外皮香脆、肉質鮮嫩的「醬皇脆皮走地雞」，皮脆肉滑的口感保證令人回味無窮。除了招牌名菜，海鮮愛好者同樣有福！入座滿8位，即可以$68優惠價品嚐兩隻鮮甜彈牙的「上湯波士頓龍蝦」，更配上吸滿海鮮精華的伊麵底，飽足感滿分。

若喜歡傳統鮮味，7位以上入座可以$38享用重約2斤的「清蒸生猛海斑」，魚肉鮮甜嫩滑，火候控制得恰到好處；而9位以上則能以$38享用「幹撈鮑魚粉絲煲」，足足有12隻彈牙爽口的鮑魚，惹味非常。無論是大家族聚餐還是朋友小聚，總有一款滿足到各位的胃口。即使人數不足，集團亦貼心設有其他相應的份量優惠，保證人人都能以激抵價大飽口福。

2人起即享優惠 全線指定分店適用

是次推廣活動於百好飲食集團旗下多間指定分店同步進行，讓各區食客都能輕鬆就近享用酒樓優惠大餐。以下為活動的詳細資訊及注意事項：

供應時間 ：每日晚市 17:30 起供應

優惠詳情（4選1） ： 【$1 醬皇脆皮走地雞】2至4位半隻；5至9位1隻；10位以上2隻 【$68 上湯波士頓龍蝦配伊麵】3至7位1隻；8位以上2隻 【$38 清蒸生猛海斑】2至6位約1斤/條；7位以上約2斤/條 【$38 幹撈鮑魚粉絲煲（4隻/份）】2至4位1份；5至8位2份；9位以上限3份

參與分店及聯絡方式 ： 百好名宴 ：黃大仙豪苑中心 (2806 3838)、荃灣南豐中心 (2797 8338)、上水龍豐花園商場 (2722 1688) 彩匯皇宮 ：上水彩園廣場 (2777 8838)、青衣長發廣場 (2363 8338) 百匯酒家 ：葵涌石籬商場 (2699 2838)、葵涌葵盛東商場 (2362 8338) 百匯軒 ：慈雲山中心 (2367 2288)、沙田沙角商場 (2717 8882)、大埔太和廣場 (2727 2188)、藍田德田商場 (2717 2828)、天水圍天瑞商場 (2321 8838) 都匯漁港 ：柴灣小西灣廣場 (2762 8838)、鑽石山鳳德商場 (2778 2288)、將軍澳明德商場 (2333 8688)

條款及細則 ： 每檯按入座位數計，限選以上優惠其中一款。 食客須另加惠顧正價小菜一款方可享用優惠。 此優惠不可與其他特價套餐及全包宴同時使用。 餐廳將另收取茶位費及加一服務費。 圖片僅供參考。食品如有售價變更或停售恕不另行通知；如有任何爭議，百好飲食集團將保留最終決定權。



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