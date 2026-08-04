連鎖快餐店8月限定優惠！指定粥麵配飲品全日$29 全線分店供應

一粥麵優惠｜現代都市人生活節奏繁忙，提供快捷、衛生且多樣化選擇的連鎖快餐店，早已成為不少上班族下班後的晚膳首選。本地快餐品牌「一粥麵」於八月份震撼推出$29套餐，食客只需以極致貼地價錢，即可享用一頓暖胃飽足的餐點，更包一杯暖心熱飲。

一粥麵8月特價套餐 $29指定粥麵配飲品

一粥麵8月特價套餐 $29指定粥麵配飲品

一粥麵在今次八月推廣中，特別挑選了四款招牌美食作為選擇，每週輪流轉換。首先打頭陣的有鮮甜解乏的「鯪魚球肉丸粥」，爽彈手打鯪魚球配搭鮮嫩多汁的肉丸，粥底經過慢火熬製，綿滑細膩，暖胃感十足。接下來是口感層次豐富的「墨丸雲吞河」，清爽鮮甜的湯底配上滑順河粉，令人回味無窮。

此外，優惠上當然少不了經典滋補的「皮蛋瘦肉粥」，甘香晶瑩的皮蛋與醃製得宜的嫩滑瘦肉熬煮出濃郁鮮味，作為輕量級的健康晚餐最為合適。最後還有濃郁飽滿的「柱候牛肚併雲吞河」，牛肚嚴選優質食材並經秘製柱候醬長時間慢火燜煮至軟腍入味。

$29粥麵配飲品全線分店供應

一粥麵$29快餐優惠於八月份的指定星期二至四，上午十一時起全天候供應，最吸引的是，所有指定套餐均附送熱飲一杯，為食客帶來極致滿足的體驗。

一粥麵8月各週優惠款式及日期

8月4日至8月6日： 鯪魚球肉丸粥（連熱飲） — 優惠價 $29

8月11日至8月13日： 墨丸雲吞河（連熱飲） — 優惠價 $29

8月18日至8月20日： 皮蛋瘦肉粥（連熱飲） — 優惠價 $29

8月25日至8月27日： 柱候牛肚併雲吞河（連熱飲） — 優惠價 $29

一粥麵8月優惠

供應時間：8月份逢星期二至四，上午11時後全日供應。

適用分店：全線一粥麵分店（香港站、機場及屯門醫院分店除外）。

推廣條款及細則： 每人限購1碗，數量有限，每日售完即止。 此優惠只適用於指定日子以正價購買指定款式之粥麵。 各項推廣優惠不能同時使用。 請注意，此優惠不適用於自助點餐機、手機點餐或任何網上外賣平台，需親臨收銀處惠顧。 食品視乎個別分店供應情況而有所調整；宣傳圖片只供參考。 受相關條款及細則約束，一粥麵保留此優惠活動之最終決定權。



資料來源：一粥麵