元朗新荳品店$8成本價殺出血路！免費試食豆腐花引爆人龍 網民激讚：真係平到癲

元朗美食版圖競爭激烈，最近又添一員猛將！有荳品店新開張，選址人流極旺的元朗廣場旁，更推出震撼優惠，成功在區內掀起熱話。該店不僅在開幕期間提供免費豆腐花試食，引來長長人龍，其$8起跳的親民定價，更讓一眾元朗街坊大感驚喜，直呼：「真係平到癲！」

元朗荳品店新張優惠狂派免費豆腐花 街坊逼爆門面





新開張的荳品店名為「康和豆花」，近日在Facebook群組「食在元朗」被網民洗版式討論。從多位網民分享的相片可見，小店門外長期大排長龍，場面墟冚。店外放置了搶眼的易拉架，註明兩大新張優惠包括冰糖、薑汁或桂花熱豆腐花免費試食，以及凡消費滿$30，即送豆漿一支。據網民透露，免費試食優惠將延續到8月9日。

有大量街坊被免費試食吸引而來，有網民分享：「見谷友話有免費試食就特登行過黎，成11點幾，問阿姐佢話重有試食，咁就整番碗！」亦有人大讚店家誠意十足：「免費派真係蝕本㗎喎！」、「豆腐花成本平但係舖租人工營運成本唔平呢，做一日免費已經好犀利。」食客普遍對豆腐花的質素表示滿意，形容「豆腐花好滑呀！」

$8歎紅豆沙/芝麻糊豆腐花 $10支薏米豆漿

除了免費試食夠吸引，該店的餐牌定價亦成為網民討論焦點。從店內餐牌可見，食品價格非常貼地。當中以荳品類最為吸引，冰糖、薑汁、桂花、薏米、紅豆沙、綠豆沙、及芝麻糊豆腐花，一律只需$8就能品嚐；至於凍芒果豆腐花亦只需$15。糖水方面，熱香滑淨芝麻糊只售$10，而陳皮蓮子紅豆沙及香草綠豆沙則售$15。此外，全線豆漿包括少糖、無糖、薏米、及燕麥口味，一律$10一支。店內亦有售賣本地腐乳，定價由$25起。如此親民的價格，令不少網民驚嘆是「成本價」，大讚「依間真係平！」

網民熱議：遲早頂死隔離甜品舖

康和豆花的出現，無疑為元朗甜品界帶來一番新衝擊。有熟悉行情的網民指出：「呢間嘢嘅油麻地分店我食過都ok嘅但就冇咁平囉，八蚊都已經好平㗎喇仲要喺元朗廣場隔離。」

其進取的定價及地點，亦引來網民對鄰近同業的擔憂：「左邊間糖水鋪生意唔知有冇影響呢？」、「佢遲早頂死隔離有益甜品rip」。不過，亦有人持不同看法，認為味道才是關鍵：「剛剛試咗，係好滑，但冇咩豆味，一次就夠啦！」無論如何，這間荳品店已成功製造話題，為元朗街坊提供了一個「平、靚、正」的消暑新選擇。

圖片來源：食在元朗＠Facebook

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