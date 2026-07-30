網曝香港高奢長者院舍生活！「曦蕓居」富豪飯堂風中菜廳 點心媲美酒店 入場費高達呢個數……

近日電視節目頻頻報道老人院的負面新聞，令大眾對長者照顧行業產生不少疑慮。然而凡事皆有兩面，最近有網民在Facebook群組發文，圖文並茂地揭秘香港頂級奢華長者院舍的真實生活，當中宛如「富豪飯堂」的中菜廳更在網上引發熱烈討論，令網民直呼「奇幻」！

跑馬地富豪級長者院舍餐廳宛如高級酒店 點心即叫即做

該名網民在「香港中菜／粵菜關注組」，分享了到訪全港頂級院舍「曦雲居」享用「長者午餐」的體驗。從網民上載的現場相片可見，院舍內的餐廳環境極為寬敞雅緻，燈光柔和，配備了舒適的座椅與高級餐具，整體格調與五星級酒店的中菜廳無異。相片中展示了多款精緻的粵式點心及小菜，菜式豐富，從點心、燉湯、主菜到甜品，均經過精心設計。賣相講究，色香味俱全。

事主大讚，餐單上的點心全部由院舍自家點心師傅每日新鮮包製，長者更可以自由點餐、「即叫即做」，菜式選擇的多樣性令人驚嘆，直言「現今不少大型酒樓也未必能做到」。

星級廚師聯乘營養師 提供度身訂造餐單

事實上，這裡的餐飲服務確實大有來頭。據「曦雲居」官網介紹，餐廳由星級廚師主理，並有註冊營養師嚴格把關。每日提供五個時段的餐單，菜式均附有營養值參考。院方更會為患有糖尿病、痛風或有吞嚥困難的長者編製處方餐單，甚至提供保留了食物原有賣相的精緻軟餐。不過，這間餐廳並不向公眾開放，只招待住客及其親友，住宿月費已涵蓋基本餐飲。

揭秘跑馬地「曦蕓居」 天價入場費高達7位數

如此奢華的體驗，當然所費不菲。翻查資料，這間引起熱議的院舍是位於跑馬地傳統豪宅區的「曦蕓居」。項目於2024年底投入服務，是香港首間採用CCRC（持續照顧退休社區）模式的高端長者公寓。要享受這份尊貴，入住門檻絕對非同凡響。長者需先繳付10萬港元入會費，並購買價值700萬至1,800萬港元不等的債券以取得居住權，其後每月還需繳付由5.5萬港元起的月費。

網民熱議：奇幻的長者飲食服務

面對如此高昂的收費，網民紛紛感嘆「貧窮限制了想像」。不少人留言直指：「最重要係錢」、「有錢萬事得，呢度係五星級院舍」、「錢唔係問題，問題係冇錢」。也有網民感嘆私營老人院收費高昂：「基層市民一般消費唔起」、「服務1％嘅長者」。

此外，有網民對這種生活模式感到新奇，留言稱：「奇幻的長者飲食服務！有財力的老人家係有能力周圍去搵食，那又為何要指定一個地方食嘢？相當奇幻的地方。」曦蕓居的出現，無疑讓人大開眼界，見識到香港頂尖安老服務的極致標準。



圖片及資料來源：香港 中菜／粵菜 關注組@Facebook、Ventria Residence 曦蕓居

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