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公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…

生活百科
更新時間：17:15 2026-07-29 HKT
發佈時間：17:15 2026-07-29 HKT

公屋空間有限，不少住戶都會發揮創意進行空間改造。近日，有本地家居維修服務平台在網上分享，得知有長者將公屋單位的廁所木門改為摺門，而為了日後退租時能「還原」交回房署，於是將木門變成層板，保留木門之餘又可以增加置物空間，直言「佩服長者的心思」。有網民提醒，如長者有需要改裝家居可以向房屋署查詢及申請，即看下文了解詳情！

公屋長者廁所改裝摺門 原有木門變身1物：「佩服長者的心思」

有家居維修服務平台於社交平台分享，有公屋長者住戶巧妙解決公屋裝修還原問題。據帖文指，有公屋長者住戶將廁所木門改成摺門，但考慮到公屋退租時，必須向房屋署交還原裝配置，因此必須保留原有的木門。於是，住戶將木門變成層板，安裝於廁所天花板下方並作為置物之用，對此坦言「佩服長者的心思」。

帖文發佈後，隨即引起不少公屋住戶及網民的關注。許多人對長者「摺門慳位，感覺空間多了」的實用改動表示認同。與此同時，有網民分享，如長者住戶有需要，可以嘗試向屋邨辦事署申請改裝，「其實長者可申請房署廁所木門改折叠（疊）膠門，係免費的，木門房署自行收走」，無需苦惱如何安置原有的木門。

公屋裝修受規管 房委會助有需要人士改裝單位

翻查資料，房委會曾於社交平台分享會為公屋單位長者或有特別需要的住戶進行單位調適工程，並會負擔所涉及的工程費用，以提供合適環境方便生活起居。例如在可行情況下擴闊門口並設置斜道、拆除浴缸改為淋浴間、改裝浴室趟門、擴闊浴室門口及移除石壆、在浴室加設扶手、加高地台及按特殊需要加裝牆身插蘇等。合資格的公屋住戶可向所屬屋邨辦事處提出申請。

公屋住戶有需要改裝單位時要留意，由於公屋裝修受房屋署《公屋裝修指引》規管，單位內的固定裝置分為甲、乙、丙三類，每類設不同改動限制。以廁所門為例，屬於非隔火門，即乙類固定裝置，改動時需要向房屋署提交申請並獲批准，租戶亦須負上日後維修及更換責任。此外，未經批准之改動需由租戶或房屋署（向租戶收取有關費用）還原，更換廁所木板門費用為$1,600。

來源：小修繕，大意義@Facebook、房屋署房委會 - 公屋人情風貌 Housing Authority - Public Housing Vistas

文：LW

同場加映：公屋首選「風水欠佳破財」！？務求不變富戶長保單位 網民幽默：唔聚財反而是福氣

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