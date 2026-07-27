公屋首選「風水欠佳破財」！？務求不變富戶長保單位 網民幽默：唔聚財反而是福氣

近日在「公屋討論區 - 香港facebook群組」上，一則極具爭議性的帖文掀起熱烈討論。有網民提出一個令人咋舌的「驚世新思維」：「選公屋單位，最好選一些風水欠佳，尤其破財的，以便長期保住公屋，不至淪為富戶。」此番言論看似荒謬，卻意外觸動了不少基層市民的神經，更折射出香港人在面對房屋問題與「富戶政策」時的無奈與黑色幽默。

公屋戶「破財」反而是福？ 網民展現黑色幽默

近日有網民提出一個「保公屋」的「驚世新思維」。（TVB劇照）

面對這個「力求破財」的破格提議，不少網民以幽默態度回應，直指在現今的公屋制度下，「唔聚財反而是福氣」。有留言笑稱：「揀屋時，入門口感覺週身唔聚財，反而是一種福氣」、「不致淪富，反得永住」。更有網民打趣道：「即係唔可以住華富邨！」（華富邨在坊間素有風水好、出富豪的傳聞）。此外，亦有人附和指部分公屋的設計確實猶如「故意破財」，甚至有人自嘲：「衰到失業又傷殘，兩樣津貼攞晒之後就得永生呀嘛？」

網民規嘆：上進等同失去公屋

「首選風水欠佳公屋」言論看似荒謬，卻意外觸動了不少基層市民的神經。 (資料圖片)

這套「求破財」思維的背後，實質上反映了公屋戶對現行租金及富戶機制的考量。有網民精闢地指出，打工仔即使盡力工作，人工往往只是「加得少少」；但萬一收入不小心稍微超出限額，便會面臨倍增的租金懲罰：「一下劃一加2.5倍，就算多1蚊都係2.5倍。」這種機制令部份人感嘆「上進=失公屋」。基層市民一方面深知自己「富戶租不起私樓，買私樓更不用想」，另一方面又怕稍微增加收入便會百上加斤，最終得出「不如維持現狀好過」的無奈結論。

買居屋脫貧 vs 躺平保平安

當然，這種「躺平」心態並非一面倒獲支持。有務實派網民狠批發帖者「低智商無腦不求上進」，並指出房署派樓根本沒有多少選擇餘地，何來挑選風水之說。有網民則認為交雙倍租金屬合理：「本身租金比私人市場優惠，到有能力時俾返多啲，爲社會出力。」

同時，亦有留言鼓勵公屋戶應將目光放遠，與其「求破財」交一世租，不如咬緊牙關買居屋：「老中青三代人，只要有一代付出就可以家族脫貧……而且永遠都係一份資產。」更有網民感慨道：「其實住公屋，基層市民樣樣都貴，真係生活唔容易，唯有努力工作，改善日後生活。」



資料來源：公屋討論區 - 香港facebook群組

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