裝修師傅教3大收樓驗貨重點！廚櫃/廁所隱藏位置易成重災區：9成師傅唔會提！

購入心儀的單位，是許多人安居置業的第一步，不過收樓時記得仔細驗屋，以免日後手尾長！近日，有裝修師傅在社交平台發文，教路3大收樓驗貨重點，表示廚廁隱藏位置易成重災區，「9成師傅唔會提！」即看下文了解詳情。

裝修師傅教3大收樓驗貨重點！廚櫃/廁所隱藏位置易成重災區

近日，有本地裝修師傅在Threads發文，提醒業主驗樓時切勿「只係睇靚唔靚」，亦不要只檢查門窗開關是否順暢，而是應仔細檢查3大隱藏位置，「呢三個隱藏位，出事機率最高，但九成師傅都唔會特登提你。」

1. 廚櫃貼牆底縫隙

師傅建議，在驗收廚房時，需仔細觀察廚櫃貼近牆壁底部的縫隙，檢查是否有使用防黴矽膠填滿，「唔封實嘅話，曱甴就會由大廈公共渠管一路爬入你屋企。」假如在廚櫃安裝完成後，想重新再補防黴矽膠，就需要將整組廚櫃拆除才能完成，因此務必事前檢查清楚！

2. 廁所門檻

廁所防水若做不好，積水隨時滲入客廳地板。因此在驗收廁所時，業主應特別留意廁所門檻與客廳地台的接駁位，檢查是否有鋪設防水層，「呢度絕對係廁所滲水入客廳最常見嘅位置。」

3. 全屋電箱

在檢查家居電箱時，需確保每個電掣都有貼上標籤，而且耗電量較大的電器，如冷氣機、電熱水爐等，也要分開使用獨立的電線回路。

收樓驗貨切忌心急 逐個檢查拍照留證

師傅提醒，收樓驗貨當天切忌心急，並建議業主可將上述3個位置逐一拍攝記錄，以便在發現瑕疵時要求施工方跟進。最後，在確認所有細節都處理妥當後，才正式簽署文件，「驗貨當日三個位逐個檢查，記得影低相留證，全部睇妥先好簽收單！」

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文：Y