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裝修工程後發現一屋曱甴？非因天氣潮濕/大廈環境差？油漆師傅3點揭秘：9成以上係師傅起好個窩！

生活百科
更新時間：17:10 2026-07-20 HKT
發佈時間：17:10 2026-07-20 HKT

新居入伙或是舊居翻新工程，少不免要全屋進行油漆工程，工程主要分為鏟底、批灰及髹油工序，且按照呎數計算工程費用，隨時全屋油漆報價需花費五位數字起跳。不過，有客戶裝修後發現花大錢裝修後，竟然發現一屋曱甴，有本地油漆師傅以3點揭秘，表示非因天氣潮濕或環境問題，直言：「9成以上係師傅起好個窩！」

裝修工程後發現一屋曱甴？原來非因天氣潮濕/大廈環境差

裝修工程涉及多個工序，一般全單位裝修包括設計、清拆、水電、泥水、木工、油漆、雜項、傢俬安裝等，各個項目環環相扣，其中一項出錯均可能影響最終效果。當中，油漆主要以牆面鏟底、批灰、髹油加上防水工程，一般按呎數及所用的材料決定報價收費，全屋油漆隨時以五位數字起跳。

然而，有部份住戶花錢完成裝修及油漆工程，在一段時間後竟發現全屋出現曱甴，師傅或會解釋是因天氣潮濕、大廈環境差所導致。不過，有本地油漆師傅以3點指出，表示此情況9成以上是由師傅施工時的做法而起。

油漆師傅3點揭秘：9成以上係師傅起好個窩！

有油漆師傅於網上發文，解釋油漆工程後出現曱甴主要於3大原因，首先是施工師傅工作「偷雞」，未有補實牆身裂縫、腳線門框邊、電掣開關盒四邊，「隨便掃兩下灰就蓋過去，表面睇落光滑平整，底層全是0點幾mm嘅細縫」，導致體積細小的曱甴鑽入縫隙，牆身的陰暗潮濕正正給予「良好」的繁殖空間，令住戶無法找到源頭。

其次是師傅用上劣質灰底，隨時成為曱甴的糧食。樓主指出由於報價被壓價，油漆工可能用上平價的批牆粉，「幾蚊一包，加滿澱粉糊增稠，外邊刷十層面漆都冇用」，曱甴鑽入牆身啃食，導致越住越多蟲。最後一點為工程時未有放好垃圾雜物，特別是施工紙皮、廢料以及剩餘材料，加上香港天氣潮濕容易孵出小曱甴，「貪平幾百蚊搵師傅，分分鐘後續蝕幾萬，諗起都戥你哋唔抵」。

文:RY

資料及圖片來源:lionel.ho7＠Threads

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