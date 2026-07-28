Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全港10大西餅店長者優惠！樂悠咭/長者咭買麵包高達9折 東海堂/聖安娜/A-1 Bakery

飲食
更新時間：17:27 2026-07-28 HKT
發佈時間：17:27 2026-07-28 HKT

長者餅店優惠2026｜香港有不少餅店及麵包店均有為老友記提供專屬折扣！無論是平時買早餐麵包，還是買西餅糕點與親友慶祝，只要出示樂悠咭或長者咭，就能享有多項優惠。本文為大家整理了2026年最新的長者麵包店及餅店優惠，包括美心西餅95折、榮華餅家9折、東海堂95折等，讓銀髮族輕鬆享受美味又抵食的烘焙食品。

長者西餅店優惠2026｜10大連鎖品牌折扣 出示樂悠咭/長者咭享高達9折

《星島頭條》為各位老友記精選了全港10大餅店的長者及樂悠咭優惠，涵蓋多間為人熟悉的人氣連鎖品牌，包括美心西餅、聖安娜餅屋、東海堂、A-1 Bakery等，合資格長者只需出示有效證件，即可輕鬆享有超值折扣優惠。

1. 美心西餅 憑樂悠咭買麵包即享95折優惠

長者只需於美心西餅分店出示有效證件，選購各式麵包（包括單個裝、美心家庭裝麵包及三文治產品），即可享有95折優惠。

2. 聖安娜餅屋 長者買麵包及西餅享95折

聖安娜餅屋同樣大派福利，老友記憑長者咭於全線分店購買西餅及麵包均可享95折。請留意此折扣不適用於飲品、生日蛋糕、時節及寄賣產品。

3. 糧友麵包工房 買滿$30享9折優惠

長者只需於付款前出示本人的長者咭或樂悠咭，購買糧友麵包工房的現貨自家製產品，按正價消費滿$30即可享有9折優惠！此折扣並不適用於預訂產品及寄賣產品。

4. 蛋撻王 憑長者咭/樂悠咭滿$20即享9折

出示長者咭或樂悠咭於蛋撻王大部分分店購買現貨的自家製正價產品（包括蛋撻、麵包、西餅及自家製飲品）滿$20或以上，即享9折長者優惠。購買前請留意，機場、港鐵站、利東街等部分指定分店並不適用此優惠。

5. 東海堂 長者專屬優惠95折

長者於東海堂購買指定產品，即可獲95折優惠。

6. A-1 Bakery 樂悠咭每月28日享額外95折

長者只要持有有效的樂悠咭，並於每個月的28日前往A-1 Bakery門市消費購物，系統便會自動結算並提供額外的95折專屬折扣。

7. Italian Tomato 樂悠咭或長者咭享95折

由即日起，長者們只要帶齊樂悠咭或長者咭前往Italian Tomato門市，並選用電子支付方式結帳，即可享有95折優惠。

8. 榮華餅家 長者買標準價食品享9折

憑有效證件於香港榮華餅家指定門市購買標準價貨品，長者即可享高達9折的折扣。

9. 恆香老餅家 出示長者咭全單9折

恆香老餅家為表達對老友記的關懷，推出極具誠意的長者優惠。只需在結帳付款前向店員出示長者咭，即可獲取全單9折優惠。

10. 奇華餅家 全港66間分店消費滿$30即享9折

奇華餅家的長者優惠覆蓋極廣，適用於全港66間門市！老友記只需購買正價產品滿$30，即符合資格享有9折優惠。

同場加映：長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡

最Hit
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
01:00
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
影視圈
4小時前
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
01:56
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
影視圈
3小時前
01:56
何伯病逝︱陸大狀曾出手助何伯 嘆悲劇收場令人唏噓 450萬遺產點分配？
社會
3小時前
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
02:22
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
影視圈
2小時前
熊本縣下午發生7.1級強烈地震。小紅書/X@sirokumadio
00:42
熊本7.1級地震︱一度發發海嘯警告熊本城圍牆倒冧 路裂房塌有民眾被埋︱有片
即時國際
44分鐘前
鄧小艾曾欲為新馬師曾離世自殺：我接受唔到  憶遭祥嫂公開暴打經過  後明白「媽媽都好慘」
鄧小艾曾欲為新馬師曾離世自殺：我接受唔到  憶遭祥嫂公開暴打經過  後明白「媽媽都好慘」
影視圈
7小時前
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
生活百科
4小時前
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT