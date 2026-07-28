全港10大西餅店長者優惠！樂悠咭/長者咭買麵包高達9折 東海堂/聖安娜/A-1 Bakery

長者餅店優惠2026｜香港有不少餅店及麵包店均有為老友記提供專屬折扣！無論是平時買早餐麵包，還是買西餅糕點與親友慶祝，只要出示樂悠咭或長者咭，就能享有多項優惠。本文為大家整理了2026年最新的長者麵包店及餅店優惠，包括美心西餅95折、榮華餅家9折、東海堂95折等，讓銀髮族輕鬆享受美味又抵食的烘焙食品。

長者西餅店優惠2026｜10大連鎖品牌折扣 出示樂悠咭/長者咭享高達9折

《星島頭條》為各位老友記精選了全港10大餅店的長者及樂悠咭優惠，涵蓋多間為人熟悉的人氣連鎖品牌，包括美心西餅、聖安娜餅屋、東海堂、A-1 Bakery等，合資格長者只需出示有效證件，即可輕鬆享有超值折扣優惠。

1. 美心西餅 憑樂悠咭買麵包即享95折優惠

長者只需於美心西餅分店出示有效證件，選購各式麵包（包括單個裝、美心家庭裝麵包及三文治產品），即可享有95折優惠。

2. 聖安娜餅屋 長者買麵包及西餅享95折

聖安娜餅屋同樣大派福利，老友記憑長者咭於全線分店購買西餅及麵包均可享95折。請留意此折扣不適用於飲品、生日蛋糕、時節及寄賣產品。

3. 糧友麵包工房 買滿$30享9折優惠

長者只需於付款前出示本人的長者咭或樂悠咭，購買糧友麵包工房的現貨自家製產品，按正價消費滿$30即可享有9折優惠！此折扣並不適用於預訂產品及寄賣產品。

4. 蛋撻王 憑長者咭/樂悠咭滿$20即享9折

出示長者咭或樂悠咭於蛋撻王大部分分店購買現貨的自家製正價產品（包括蛋撻、麵包、西餅及自家製飲品）滿$20或以上，即享9折長者優惠。購買前請留意，機場、港鐵站、利東街等部分指定分店並不適用此優惠。

5. 東海堂 長者專屬優惠95折

長者於東海堂購買指定產品，即可獲95折優惠。

6. A-1 Bakery 樂悠咭每月28日享額外95折

長者只要持有有效的樂悠咭，並於每個月的28日前往A-1 Bakery門市消費購物，系統便會自動結算並提供額外的95折專屬折扣。

7. Italian Tomato 樂悠咭或長者咭享95折

由即日起，長者們只要帶齊樂悠咭或長者咭前往Italian Tomato門市，並選用電子支付方式結帳，即可享有95折優惠。

8. 榮華餅家 長者買標準價食品享9折

憑有效證件於香港榮華餅家指定門市購買標準價貨品，長者即可享高達9折的折扣。

9. 恆香老餅家 出示長者咭全單9折

恆香老餅家為表達對老友記的關懷，推出極具誠意的長者優惠。只需在結帳付款前向店員出示長者咭，即可獲取全單9折優惠。

10. 奇華餅家 全港66間分店消費滿$30即享9折

奇華餅家的長者優惠覆蓋極廣，適用於全港66間門市！老友記只需購買正價產品滿$30，即符合資格享有9折優惠。