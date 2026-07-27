大快活突發快閃優惠！1招即享88折 早午茶晚市堂食外賣均適用

大快活（Fairwood）作為香港家傳戶曉的知名連鎖快餐品牌，多年來一直以多元化、高品質及高性價比的地道美食深受廣大市民歡迎。為回饋食客的長期支持，大快活最新推出「會員快閃」獨家推廣——全日使用手機點餐即可尊享88折優惠！無論是安坐餐廳堂食，還是買外賣回家品嚐，只需一機在手，即享抵食美味。

大快活突發優惠 手機點餐88折四市時段全面覆蓋

會員透過大快活手機應用程式下單，即可享有88折。

現代都市人生活節奏繁忙，這次大快活推出的88折優惠設計得特別貼心，完美覆蓋了早市、午市、茶市及晚市四個主要用餐時段。由清晨7時開始供應的豐盛港式早餐，到中午11時30分起熱賣的經典「阿活咖喱牛腩飯」或「招牌焗豬扒飯」，再到下午2時的悠閒下午茶餐，甚至傍晚5時30分之後的豐富晚餐時段，食客均可透過大快活手機應用程式輕鬆下單，即時享有折扣。不論是準備上班的上班族，還是想在週末與家人共晉晚餐，這項會員專屬的手機點餐優惠都能帶來極致便利的現代化餐飲體驗。

在享受超值折扣的同時，消費者亦需留意推廣的適用範圍以作精明預算。雖然88折優惠涵蓋了絕大部分深受食客喜愛的精選主食及套餐，但部分特定商品並不包括在內，例如零售產品、迷你葡撻、千層花型蛋撻等精緻甜點，以及茶市阿活爆抵價、晚市小菜二人餐、單點飲品、盆菜及派對美食。建議顧客在登入手機系統點餐時，不妨選擇大快活的皇牌單品，例如香滑惹味的粟米肉粒飯或各式時令優質小菜等，確保每一口都能品嚐到物超所值的滋味。

大快活88折優惠詳情

優惠期限： 2026年7月27日

優惠詳情： 手機會員於四個指定時段（早市：07:00至11:00 / 午市：11:30至14:00 / 茶市：14:00至17:00 / 晚餐：17:30後）經手機點餐，無論是堂食或外賣，任何符合條件之惠顧均可獲88折優惠。

條款細則： 此優惠券不可兌換現金，且不可與其他優惠同時使用。 此券只限使用一次，每次交易只限使用一張。 不適用於：零售產品、迷你葡撻、千層花型蛋撻、茶市阿活爆抵價、晚市小菜二人餐、單點飲品、盆菜及派對美食。 各餐種供應情況以個別分店為準；價錢以港幣計算。 優惠期有限，售完即止；宣傳圖片只供參考。 大快活有權取消或更改上述條款及細則，恕不另行通知；如有任何爭議，大快活保留最終決定權。





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