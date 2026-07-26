連鎖酒樓4折震撼優惠！低至$68嘆十大點心拼盤 $98歎肉蟹乳鴿海鮮餐

深受食客歡迎的知名中式酒樓「茶皇殿」及「茶皇漁港」，一直以精緻考究的傳統粵式點心與優質海鮮小菜聞名，是香港家庭聚餐及飲茶好去處的首選。本次震撼推出限時餐飲雙重推廣，除了全手工「十大點心盛」低至4折外，更強勢加推「$98肉蟹乳鴿海鮮餐」，以極致吸引的親民價錢，讓食客一舉品嚐點心與海產的雙重頂級滋味，絕對是熱愛美食人士的終極福音！

茶皇殿4折震撼價品嚐十大點心 精湛手工即叫即蒸

茶皇殿與茶皇漁港推出「全手工即叫即蒸十大點心盛」優惠。

想要在香港尋找高性價比的優質飲茶體驗？茶皇殿與茶皇漁港絕對是不二之選。這次推出的「全手工即叫即蒸十大點心盛」優惠活動，以低至4折的超值折扣，即每位只需HK$68，便能享受一系列精心炮製的招牌點心。點心師傅團隊堅持純手工製作，確保客人能夠品嚐到熱騰騰的美味。其中最受矚目的包括選用優質豬肉與鮮蝦打製的「蟹籽燒賣皇」，以及皮薄餡靚、晶瑩剔透的「招牌蝦餃皇」，每一口都散發著濃郁的鮮蝦甜味，完美保留了粵式飲茶的精髓。

除了經典款式，優惠套餐更涵蓋了多款創新特色點心。極具人氣的「竹炭黑金流沙包」外型高貴，黑色的包身點綴著閃亮的金箔，輕輕撕開外皮，金黃色的鹹蛋黃流沙餡料隨即熱騰騰湧出，鹹甜交織，是打卡必備之選。另一款不容錯過的養顏佳品是「杏汁花膠灌湯餃」，濃郁順滑的杏汁湯底配上滋陰養顏的高級花膠，湯汁鮮甜滋潤。

性價比極高海鮮盛宴 $98盡享肉蟹乳鴿海鮮餐

自撈肉蟹乳鴿海鮮餐低至$98位。

除了早午市的點心優惠，茶皇殿是次更誠意加推極具震撼力的「$98肉蟹乳鴿海鮮餐」。這個極致奢華的海鮮套餐，主打肉質肥美鮮甜的頂級肉蟹，啖啖肉的口感令人回味無窮；搭配外皮香脆、肉汁豐富的招牌燒乳鴿，每一口都充滿濃郁的層次感。大廚巧妙地將海洋的鮮味與家禽的脂香完美呈現於餐桌之上。只需HK$98即可品嚐到這般豐盛的高級海鮮菜式，絕對是坊間難得一見的破底價優惠。

是次茶皇殿及茶皇漁港的雙重折扣活動涵蓋全港9間分店，地點網絡廣泛且交通便利。點心優惠特別適用於下午茶及部分午市時段，而海鮮餐則為豐盛的正餐提供完美選擇。立即把握機會，於7月27日下午3時正準時搶購！

茶皇殿雙重優惠詳情及條款細則：

提供優惠之餐廳： 茶皇殿、茶皇漁港

開賣時間： 7月27日 15:00 準時開搶（名額有限，售完即止）

優惠一（十大點心盛）： 低至4折，只需 HK$68/位。精選包括：蟹籽燒賣皇、招牌蝦餃皇、竹炭黑金流沙包、杏汁花膠灌湯餃等，下午茶及部分午市適用。

>>按此預訂點心<<

優惠二（海鮮餐）： 震撼價 HK$98，盡享頂級肉蟹與香脆燒乳鴿海鮮餐。

>>按此預訂套餐<<

適用分店： 全港9間分店通用

優惠受有關條款及細則約束。

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