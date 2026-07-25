觀塘工廈$42家常菜放題！無限時、免加一任食12道餸 網民大讚：食得舒服唔使爭

觀塘作為工商重鎮，打工仔每逢午膳時段總要面對大排長龍與物價高昂的夾擊，往往只能匆匆解決一餐。最近，有網民分享在成業街成運工業大廈內一間新開業的餐廳，以$42的優惠價享用了一頓性價比高的家常菜自助餐，並對其餐飲質素與舒適的用餐環境表示滿意。

觀塘全新家常菜放題 無限時、免加一$42任食12道餸

觀塘成業街成運工業大廈近日新開了一間餐廳，主打住家菜放題。該店每日提供多達12道菜選擇，如蠔仔蒸水蛋、鹹蛋蒸肉餅、蒜蓉粉絲蒸蝦、蒸釀節瓜脯、川椒五花腩等，並設有午市及晚市兩個自助任食時段，食客只需付一個價錢即可以無限量任食。目前，該店由即日起至7月31日推出$42試業優惠，凡惠顧更加送每日新鮮熬製的靚湯，而且不設加一服務費及茶位。

有網民抱著好奇的心態上去實試後大讚，指出餐廳的食物供應十分充足，形容當時「啲餸不斷咁出」。在眾多菜式中，他特別點名讚賞海鮮，指「蒜蓉粉絲蒸蝦好新鮮」，並非常滿意地總結這次用餐體驗，「可能新開同埋冇乜人知，食得好舒服唔使爭」。

網民：抵食程度值得俾100分

由於觀塘區聚集了大量工廈，每到午市都會出現人龍，不少人為了貪快和省錢都會選擇快餐店。這間新店的出現，正好為一眾打工仔提供了一個高性價比、舒適且健康的選擇。網民對此熱烈討論，紛紛留言大讚「抵食程度值得俾100分」，認為選擇豐富且極具吸引力。

蒸鮮（觀塘旗艦店）

地址：觀塘成業街15-17號成運工業大廈1樓103室

自助午餐時間：11am - 3pm

自助晚餐時間：5pm - 8pm

WhatsApp查詢：+852 5597 0888

資料來源：食自己、streamcraftandfresh