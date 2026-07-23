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海港城美食廣場料7.24重開！大食代首設新品牌 原定5月開幕 魚事者/Pepper Lunch進駐

飲食
更新時間：15:15 2026-07-23 HKT
發佈時間：15:15 2026-07-23 HKT

海港城美食廣場料7.24重開！大型商場的美食廣場一直是市民及旅客解決膳食的便利選擇。事隔兩年，九倉旗下海港城將有全新美食廣場開幕，由「大食代」接手營運的「The Food Place」將於7月24日開幕，目前已知的進駐商戶包括米芝蓮必比登推介小食店「魚事者」、以及連鎖鐵板餐廳Pepper Lunch等食肆，有網民留言表示期待，「終於有返個food court嘅物體喺嗰邊喇」。

海港城美食廣場相隔兩年重開！大食代首設新品牌 料7.24正式開幕

擁有22年歷史、由City Super集團營運的尖沙咀海港城美食廣場「cookedDeli」於2024年宣布因租約期滿結業。事隔兩年，尖沙咀海港城將再有全新美食廣場開幕，選址港威商場4樓舖位，並由新加坡知名餐飲集團「大食代」接手，並於香港首度開設全新品牌「The Food Place」，同時是品牌首度登陸香港。

有指「The Food Place」原定於5月開幕，惟遲遲未有進一步消息。直至最近，已確定進駐美食廣場的食肆、米芝蓮指南必比登推介小店「魚事者」在社交平台發文：「一個漁港，只有一個魚事者！ 星期五（7月24日），海港城見」。與此同時，連鎖鐵板餐廳Pepper Lunch宣布旗下海港城港威商場4樓的分店同樣於7月24日開業，即海港城「The Food Place」美食廣場會在明日（7月24日）正式開幕。其餘進駐陣容則有待官方陸續公布。

據稱，「The Food Place」於2025年新加坡Raffles City美食廣場首次亮相，集合多間中高價餐飲品牌，部分更為曾入選米芝蓮推介，預計海港城「The Food Place」的價位將較「大食代」原有的美食廣場為高。

網民：終於有返個food court嘅物體喺嗰邊

對於海港城美食廣場回歸，有網民留言表示期待：「終於有返個food court嘅物體喺嗰邊喇」、「好事黎，希望駐店既鋪好過以前city super run個陣」。海港城「The Food Place」開幕後，代表「大食代」將在廣東道營運兩個美食廣場，有網民坦言「零期待」：「而且和新港太接近，高檔版food republic」、「新港咁近嗰個都唔係好做得起，咁有信心響海港城試水」，預計全新美食廣場將為區內帶來新鮮感，同時會引起食客關注美食廣場的定價是否符合預期、食物質素如何，以及能否真正滿足附近上班族與旅客的需要。

來源：魚事者、Pepper Lunch

文：LW

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