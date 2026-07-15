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喜茶「Gelato Lab+」落戶觀塘！主打每日新鮮製手工意式雪糕 採樣人氣茶飲口味

飲食
更新時間：12:14 2026-07-15 HKT
發佈時間：12:14 2026-07-15 HKT

喜茶 Gelato Lab+香港店｜近年內地餐飲品牌積極拓展香港市場。人氣連鎖茶飲品牌喜茶亦進一步擴大業務版圖，首間手工意式雪糕專門店「喜茶 Gelato Lab+」即將於觀塘apm商場開業，目前舖位已見圍板，預料開幕在即。

全港首間喜茶「Gelato Lab+」進駐觀塘APM 每日新鮮製手工意式雪糕

全港首間喜茶「Gelato Lab+」進駐觀塘APM 每日新鮮製手工意式雪糕
全港首間喜茶「Gelato Lab+」進駐觀塘APM 每日新鮮製手工意式雪糕

內地連鎖茶飲店喜茶旗下首間「喜茶 Gelato Lab+」即將進駐觀塘apm商場地下層，現時舖位已經圍上印有喜茶經典標誌及「Gelato Lab+」字樣的裝修圍板，意味著新店開幕在即，不過商場方面表示目前尚未落實具體的開業月份。

Gelato採樣人氣茶飲 芒椰糯米飯/莓莓酸奶/葡萄巴斯克

這間全新概念店主打將新鮮水果與優質茶葉融入意式雪糕（Gelato）之中。在製作過程中，品牌強調採用真正的鮮果及茶葉為原材料，並堅持「每日新鮮製作、絕不留夜」的標準，提供比傳統雪糕更為細緻綿滑的口感。為了確保產品質量與最佳風味，所有雪糕均為當日限量供應，售完即止。

至於產品口味方面，「Gelato Lab+」從喜茶多款熱門茶飲中汲取靈感，把人氣茶底與意式雪糕結合，研發出完美融合奶香、果香與茶香的獨特配方。屆時顧客將可品嚐到多款特色雪糕，當中包括「芒椰糯米飯」、「莓莓酸奶」及「大顆榛子苦巧」等，還有充滿潮汕特色、帶有微澀回甘的「楊桃油柑」；融合時令夏黑葡萄與綠妍茶底的「葡萄巴斯克」；以及特別加入泰國白糯米製作的「九窨茉王白糯米」等多種創新口味。

喜茶 Gelato Lab+（觀塘）

  • 地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期(apm)大堂
  • 開業時間：待定

資料來源：小紅書

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