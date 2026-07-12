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元朗人氣私房菜 亞豬媽巧手小菜有口皆碑 必試窑雞打響名堂

飲食
更新時間：11:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-12 HKT

幾年前的新冠疫情，改變了許多香港人的生活習慣，亦成為亞豬媽私廚老闆娘兼主廚亞豬媽（何小為）的人生轉捩點。她在數年間經歷頑疾纏身、婚姻危機和創業難關等困境，憑着女兒的支持與不認輸的堅持，不但戰勝病魔，這間私房菜亦成為贏盡口碑的人龍店。她的故事勵志且充滿正能量，背後驚人的毅力也成就了多道令人讚不絕口的招牌菜。

病癒創業 手藝有口皆碑

亞豬媽克服逆境的故事，可以由2018年證實患上第3期癌症說起，身體和精神上所承受的痛苦，讓她的人生跌進谷底，為了年幼女兒唯有咬實牙關，兩年後戰勝病魔，又遇上新冠疫情，亞豬媽為維持生計決定創業開設小店，以自家製窑雞作招徠，由於用料考究加上秘製調味，出品貨鮮味佳，慢慢累積了一群街坊捧場客。2022年機緣巧合，她接手家附近的餐廳開始經營亞豬媽私廚，日間供應飯餐及粉麵，晚上主打私房菜。開店初期，客源有限收入不如預期，但亞豬媽仍堅持用上乘食材即製菜餚，絕不賣預製或隔夜菜，有麝自然香，餐廳開始成為遠近馳名的人氣食店，私房菜更要至少一星期前訂位。

女兒鼓勵 全情投入烹飪

後來亞豬媽遇上婚姻問題，錐心之痛幾乎一跌不起，還好女兒在旁支持和鼓勵，讓她決定藉着煮飯燒菜這個強項治癒自己，重新找到繼續生存的意義。再次全情投入設計餐單、搜尋食材及出入廚房的亞豬媽，不但是頑疾康復者，就連內心也足夠強大面對任何困難，她以過來人分享「享受美食能令人快樂」的理念，懂得欣賞食物個中滋味自然心情愉悅，所謂「嘴壯不生病」。

搜尋優質食材 自創烹法

亞豬媽為了精挑時令鮮貨與健康配料四出奔波，像是產量極為稀少的東北五常大米、營養豐富的富硒蛋、農場餵飼的走地鵝、即日屠宰的黑毛豬手，以及工序繁複的風乾鱔肉等，由採購、運輸及搬貨都一手包辦，從不假手他人，確保所有食材都是揀手貨。有優質食材也要煮出獨特風味，像是海味碌鵝，碌鵝是客家名菜，亞豬媽的做法以傳統烹法為基本，走地鵝生劏後加蝦乾與台山著名的金蠔仔一起燜煮，鵝肉不像冰鮮貨般軟腍，但口感彈牙滿溢蝦乾和金蠔的甜味，入口齒頰留香。

回饋社會 吃得健康開心

招待客人就如家人的亞豬媽笑說：「現在的我，每天不是在廚房，就是在往廚房的路上。」不然就是每星期抽大半天的時間，親力親為給弱勢社群和有需要人士送餐和食品，遇上傳統節日像是剛過去的端午節，還會包糭子送給老人家。曾經絕望無助的亞豬媽表示，能幫助別人是種福氣，她希望未來不但能繼續用美食滿足大家的味蕾，還期盼人人吃得健康、吃得開心。

亞豬媽私廚

  • 營業時間：11:00至22:00
  • 地址：元朗錦田吉慶園250號盈滙坊地下G1號舖
  • 查詢：4400 3006
  • 網址：按此

文：EH 圖：星島日報、被訪者提供

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