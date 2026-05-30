5款簡易涼拌食譜 開胃前菜 花雕醉蛋/酸辣蓮藕/柚香洋葱/蜜漬番茄/麻辣青瓜｜識煮食譜
更新時間：11:00 2026-05-30 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-30 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-30 HKT
天氣炎熱，涼拌前菜可以打開胃口。今日教大家自製5款涼拌菜，包括柚香雙色洋葱、涼拌酸辣蓮藕、蜜漬番茄、麻辣拍青瓜、花雕醉蛋，各只有一款主材料，做法簡單，味道清爽開胃，入廚新手都輕易做到。
1. 花雕醉蛋｜酒香四溢
花雕醉蛋
- 材料：雞蛋4隻
- 醃料：花雕酒2/3杯、雞湯1.5杯、八角2粒、鹽1湯匙
做法：
- 煲滾水，加入雞蛋煮6分鐘，取出用冰水浸10分鐘，剝殼。
- 煮熱雞湯，加入八角，待涼。
- 在雞湯加入花雕酒拌勻，以鹽調味。
- 將花雕湯倒入盒內，加入雞蛋，放入雪櫃浸1至2日。
小貼士：鴨蛋比雞蛋更富蛋香，不怕蛋味被酒味掩蓋。
2. 涼拌酸辣蓮藕｜口感爽脆 味道酸香醒胃
涼拌酸辣蓮藕
- 材料：蓮藕1/2個
- 醃料：辣椒2條、味醂3湯匙、白醋4湯匙、鹽1/2茶匙、薑絲少許、糖1湯匙、水適量
做法：
- 1公升水與1湯匙白醋拌勻。蓮藕去皮及切薄片，以白醋水浸幾分鐘，撈起。
- 煲滾1公升水，加1湯匙白醋，加入蓮藕片煮約3分鐘，撈起及瀝乾。
- 將2湯匙白醋、味醂、辣椒、3湯匙水、薑絲、鹽及糖拌勻，加入蓮藕片，冷藏至入味。
小貼士：蓮藕浸白醋水可防止變色。
3. 柚香雙色洋葱｜富清新果香 芝麻添香氣
柚香雙色洋葱
- 材料：紫洋葱1個、黃洋葱1個
- 醃料：鹽1/2茶匙、白醋3湯匙、砂糖1湯匙、柚子醬1湯匙、白芝麻1湯匙
做法：
- 兩個洋葱去皮及切片，加鹽拌勻醃10分鐘，瀝乾。白鑊炒香白芝麻。
- 拌勻醋、糖、柚子醬，加入洋葱拌勻，冷藏至入味，吃前撒上白芝麻。
小貼士：切洋葱前先浸水，可減少刺眼。
4. 蜜漬番茄｜多種酸香層次 大人小孩都愛吃
蜜漬番茄
- 材料：車厘茄1磅
- 醃料：蜂蜜1湯匙、檸檬皮蓉1個、話梅4粒、冰水適量、冰糖3湯匙、水、檸檬汁適量
做法：
在車厘茄底部切十字，汆水後浸冰水，去皮。
煮滾水，加冰糖煮融，熄火加話梅，糖水放涼，拌入檸檬汁、蜂蜜及檸檬皮蓉，加入車厘茄冷藏一天。
小貼士：可加一點檸檬皮蓉在車厘茄表面，增添香氣。
5. 麻辣拍青瓜｜傳統惹味前菜
麻辣拍青瓜
- 材料：青瓜1條、鹽1/2湯匙
- 調味料：蒜頭3粒、糖1湯匙、鎮江醋1湯匙、麻油1茶匙、辣豆瓣醬1湯匙
做法：
- 洗淨青瓜及切成小塊，用刀拍鬆，加鹽醃10分鐘。
- 剁碎蒜頭，加入調味料拌勻，加入青瓜拌勻，放入雪櫃，醃約3小時。
小貼士：不愛吃生蒜，可將蒜頭切片，吃前取出蒜片。
文：EH 圖：星島日報
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