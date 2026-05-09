夏天湯水食譜｜5款時令瓜湯 助消暑清熱袪濕 冬瓜/水瓜/節瓜/絲瓜/苦瓜｜識煮食譜
更新時間：11:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-09 HKT
夏天瓜類當造，如冬瓜、水瓜、節瓜、絲瓜及苦瓜等，配搭簡單材料便可煮成消暑、清熱、健脾的夏天湯水，味道清甜可口。今日推介5款夏天湯水：水瓜蠔仔肉碎湯、冬瓜燒鴨湯、節瓜冬菇排骨湯、絲瓜腐竹豬𦟌湯、苦瓜薏米鮑魚骨湯，各具鮮香滋味。夏天湯水做法沒難度，謹記所有肉類須先汆水，便何煮出清澈湯水。
1. 水瓜蠔仔肉碎湯｜清熱解暑 蠔仔鮮甜
- 份量：4人 需時：30分鐘
- 材料：水瓜300克、蠔仔300克、免治豬肉150克、薑1大片、水1公升、生粉2湯匙
- 調味料：鹽1茶匙、胡椒粉少許
- 醃料：生抽1/2茶匙、糖1/4茶匙、生粉1/2茶匙、水1湯匙
做法：
- 水瓜去皮，切粗條。拍鬆薑塊。豬肉碎用醃料醃15分鐘。
- 蠔仔與生粉拌勻，待約3分鐘，用水沖洗乾淨，瀝乾。
- 水加薑塊以大火燒滾，下免治豬肉煮滾，下蠔仔煮滾。
- 下水瓜條煮1分半鐘，下調味料拌勻，煮約1分鐘即成。
小貼士：清洗蠔仔時，小心揀出蠔殼碎。
2. 冬瓜燒鴨湯｜解熱祛濕 湯水香濃
- 份量：4人 需時：45分鐘
- 材料：冬瓜600克、燒鴨1/4隻、薏米50克、果皮1塊、水1.5毫升
- 調味料：鹽1茶匙
做法：
- 冬瓜切厚件，薏米和果皮分別用凍滾水浸30分鐘。
- 大火燒滾500毫升水，加燒鴨煮1分鐘去除油分，取出燒鴨。
- 果皮和薏米加入1公升水，以大火煲滾，加入燒鴨，湯煮滾後轉中火煲10分鐘，下冬瓜煲3分鐘，下鹽調味煮1分鐘。
小貼士：浸軟果皮後，先用刀刮去果皮的瓤。
3. 節瓜冬菇排骨湯｜健脾開胃 消暑清熱
- 份量：4人 需時：45分鐘
- 材料：節瓜600克、冬菇10隻、唐排600克、花生20克、水2.5公升、鹽1.5茶匙
做法：
- 花生和冬菇浸2小時，冬菇切半。唐排汆水及瀝乾。節瓜去皮及切厚件。
- 於鍋中加水、花生和唐排，以大火煲滾，加入冬菇，轉中火煲半小時。
- 加入節瓜，煲滾後轉細火煲1小時，以鹽調味。
小貼士：加入章魚煲湯，可增加鮮香。
4. 苦瓜薏米鮑魚骨湯｜袪濕健脾 清熱去火
- 分量：4人份 需時：1.5小時
- 材料：苦瓜1個（約340克）、生薏米45克、熟薏米8克、薑2片、鮑魚骨550克、水12杯
做法：
- 煲滾水，鮑魚骨汆水2分鐘，盛起及洗淨。拍爛薑片。
- 苦瓜切半，去核及切件。薏米放入篩內沖洗，瀝乾。
- 以大火煮滾所有材料，轉中火煲1小時，再轉慢火煲半小時。
小貼士：鮑魚骨的肉質像牛𦟌。
5. 絲瓜腐竹豬腱湯｜解熱消暑 清甜帶豆香
- 分量：4人份 需時：1.5小時
- 材料：腐竹50克、絲瓜250克、鮮冬菇80克、薑片2塊、杞子10克、豬腱300克、水10杯
做法：
- 杞子浸軟及瀝乾，絲瓜略刨皮及切件，鮮冬菇去蒂及切片。
- 拍爛薑片，豬腱洗淨及切薄片，腐竹洗淨及切半。
- 所有材料以中火煮滾，再煮40分鐘。
小貼士：絲瓜刨皮不用太深，否則會變軟失去口感。
文：EH 圖：星島日報
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