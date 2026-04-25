蒸肉餅食譜｜5款簡易蒸肉餅 鹹蛋/蝦乾/銀魚仔/土魷/牛乳｜識煮食譜
更新時間：11:00 2026-04-25 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-25 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-25 HKT
蒸肉餅是人氣家常菜，食材配搭非常多元化，如鹹蛋蒸肉餅、土魷蒸肉餅等，加上蒸肉餅做法簡單、快捷又健康，是上班族及入廚新手的零失敗家常菜。烹調蒸肉餅時，謹記先煲滾水才加入肉餅蒸煮，並避免選用易出水的食材，便可輕易做出美味的家常肉餅。
1. 鹹蛋蝦乾蒸肉餅｜鹹蛋白醃豬肉更嫩滑
分量：2至3人份 需時：25分鐘
材料：半肥瘦免治豬肉1/2斤、蝦乾1/2両、鹹蛋1隻
調味料：魚露1湯匙、蠔油2湯匙、糖1湯匙、生粉1湯匙、麻油少許、胡椒粉少許、水1/4杯
做法：
- 蝦乾浸軟及剁碎，鹹蛋隔出蛋白。
- 免治豬肉加蝦乾碎、鹹蛋白及調味料拌勻。
- 用筷子順時針方向攪拌免治豬肉至起膠。
- 將免治豬肉上碟堆成肉餅，放上鹹蛋黃，以中火蒸10分鐘。
小貼士：免治豬肉必須順時針方向攪拌，才能起膠。
2. 銀魚仔土魷鴨蛋蒸肉餅｜土魷、銀魚仔 增加鹹鮮豐富口感
分量：2至4人份 需時：20分鐘
材料：半肥瘦免治豬肉1/2斤、土魷80克、銀魚乾20克、鮮鴨蛋1隻、葱花1湯匙
調味料：生抽1湯匙、蠔油2湯匙、糖1茶匙、生粉1湯匙、水1/4杯
做法：
- 土魷浸軟及剁碎，用暖水浸銀魚乾10分鐘及瀝乾。
- 免治豬肉與土魷及調味料拌勻，堆在碟上，在中間挖一個小洞。
- 以中火蒸5分鐘，在洞中心打上鴨蛋及灑上銀魚乾。
- 再蒸5分鐘，灑上葱花。
小貼士：蒸時蓋上錫紙，以防倒汗水流在肉餅上。
3. 大良牛乳春菜蒸肉餅｜加大良牛乳添鹹香甘甜
分量：4人份 需時：30分鐘
材料：大良牛乳片6片、脢頭豬肉250克、春菜300克、馬蹄3粒
調味料：雞湯1/3茶匙、鹽1/4茶匙、糖1/3茶匙、麻油1茶匙、生粉半茶匙、胡椒粉少許、雞蛋1隻、蒸魚豉油少許、葱花適量
做法：
- 刴碎脢頭豬肉，拍爛馬蹄。
- 豬肉碎混合馬蹄、鹽、糖、麻油、胡椒粉、雞蛋、雞湯和生粉拌成肉餅。
- 春菜切段，汆水後瀝乾。
- 春菜鋪在碟上，放上豬肉碎及牛乳片，蒸12至15分鐘，淋上豉油及灑上葱花。
小貼士：榨乾馬蹄碎水分，質感更爽口。
4. 土魷馬蹄蒸肉餅｜加馬蹄爽脆添清甜
材料：豬肉400克、土魷50克、馬蹄30克、葱花10克
醃料：鹽1/2茶匙、糖1/4茶匙、胡椒粉少許、生抽2茶匙、麻油少許、蛋白1隻、生粉2茶匙、水2湯匙
做法：
- 土魷浸軟、瀝乾及切碎。
- 馬蹄去皮及切碎。
- 豬肉剁碎，加醃料拌勻醃15分鐘，加入土魷及馬蹄拌勻，放置碟上。
- 將肉餅蒸約10分鐘，灑上葱花。
小貼士：土魷去衣，口感更佳。
5. 山竹牛肉餅｜傳統點心變家常菜
分量：1至2人份 需時：20分鐘
材料：免治牛肉250克、肥豬肉40克、陳皮1/4片、芫荽(切碎)1棵、鮮腐竹15片
醃料：梳打粉1/3茶匙、水2湯匙、生抽1湯匙、麻油及胡椒粉各少許、鹽1/4茶匙、糖1/2茶匙、生粉1湯匙
做法：
- 陳皮浸軟及切碎。免治牛肉加入肥豬肉、陳皮碎及醃料。
- 用筷子順時針攪拌至有黏性，冷藏1小時，取出加入芫荽。
- 腐竹浸軟及切小塊，鋪在碟上。
- 加上免治牛肉，以中火蒸8至12分鐘。
- 小貼士：陳皮浸軟後刮去果瓤，菜式便不會有苦味。
文：EH 圖：星島日報
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