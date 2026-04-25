Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蒸肉餅食譜｜5款簡易蒸肉餅 鹹蛋/蝦乾/銀魚仔/土魷/牛乳｜識煮食譜

飲食
更新時間：11:00 2026-04-25 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-25 HKT

蒸肉餅是人氣家常菜，食材配搭非常多元化，如鹹蛋蒸肉餅、土魷蒸肉餅等，加上蒸肉餅做法簡單、快捷又健康，是上班族及入廚新手的零失敗家常菜。烹調蒸肉餅時，謹記先煲滾水才加入肉餅蒸煮，並避免選用易出水的食材，便可輕易做出美味的家常肉餅。

1. 鹹蛋蝦乾蒸肉餅｜鹹蛋白醃豬肉更嫩滑

分量：2至3人份 需時：25分鐘

材料：半肥瘦免治豬肉1/2斤、蝦乾1/2両、鹹蛋1隻

調味料：魚露1湯匙、蠔油2湯匙、糖1湯匙、生粉1湯匙、麻油少許、胡椒粉少許、水1/4杯

做法：

  1. 蝦乾浸軟及剁碎，鹹蛋隔出蛋白。
  2. 免治豬肉加蝦乾碎、鹹蛋白及調味料拌勻。
  3. 用筷子順時針方向攪拌免治豬肉至起膠。
  4. 將免治豬肉上碟堆成肉餅，放上鹹蛋黃，以中火蒸10分鐘。

小貼士：免治豬肉必須順時針方向攪拌，才能起膠。

2. 銀魚仔土魷鴨蛋蒸肉餅｜土魷、銀魚仔 增加鹹鮮豐富口感

分量：2至4人份   需時：20分鐘

材料：半肥瘦免治豬肉1/2斤、土魷80克、銀魚乾20克、鮮鴨蛋1隻、葱花1湯匙

調味料：生抽1湯匙、蠔油2湯匙、糖1茶匙、生粉1湯匙、水1/4杯

做法：

  1. 土魷浸軟及剁碎，用暖水浸銀魚乾10分鐘及瀝乾。
  2. 免治豬肉與土魷及調味料拌勻，堆在碟上，在中間挖一個小洞。
  3. 以中火蒸5分鐘，在洞中心打上鴨蛋及灑上銀魚乾。
  4. 再蒸5分鐘，灑上葱花。

小貼士：蒸時蓋上錫紙，以防倒汗水流在肉餅上。
 

3. 大良牛乳春菜蒸肉餅｜加大良牛乳添鹹香甘甜

分量：4人份 需時：30分鐘

材料：大良牛乳片6片、脢頭豬肉250克、春菜300克、馬蹄3粒

調味料：雞湯1/3茶匙、鹽1/4茶匙、糖1/3茶匙、麻油1茶匙、生粉半茶匙、胡椒粉少許、雞蛋1隻、蒸魚豉油少許、葱花適量

做法：

  1. 刴碎脢頭豬肉，拍爛馬蹄。
  2. 豬肉碎混合馬蹄、鹽、糖、麻油、胡椒粉、雞蛋、雞湯和生粉拌成肉餅。
  3. 春菜切段，汆水後瀝乾。
  4. 春菜鋪在碟上，放上豬肉碎及牛乳片，蒸12至15分鐘，淋上豉油及灑上葱花。

小貼士：榨乾馬蹄碎水分，質感更爽口。
 

4. 土魷馬蹄蒸肉餅｜加馬蹄爽脆添清甜

材料：豬肉400克、土魷50克、馬蹄30克、葱花10克

醃料：鹽1/2茶匙、糖1/4茶匙、胡椒粉少許、生抽2茶匙、麻油少許、蛋白1隻、生粉2茶匙、水2湯匙

做法：

  1. 土魷浸軟、瀝乾及切碎。
  2. 馬蹄去皮及切碎。
  3. 豬肉剁碎，加醃料拌勻醃15分鐘，加入土魷及馬蹄拌勻，放置碟上。
  4. 將肉餅蒸約10分鐘，灑上葱花。

小貼士：土魷去衣，口感更佳。
 

5. 山竹牛肉餅｜傳統點心變家常菜

分量：1至2人份 需時：20分鐘

材料：免治牛肉250克、肥豬肉40克、陳皮1/4片、芫荽(切碎)1棵、鮮腐竹15片

醃料：梳打粉1/3茶匙、水2湯匙、生抽1湯匙、麻油及胡椒粉各少許、鹽1/4茶匙、糖1/2茶匙、生粉1湯匙

做法：

  1. 陳皮浸軟及切碎。免治牛肉加入肥豬肉、陳皮碎及醃料。
  2. 用筷子順時針攪拌至有黏性，冷藏1小時，取出加入芫荽。
  3. 腐竹浸軟及切小塊，鋪在碟上。
  4. 加上免治牛肉，以中火蒸8至12分鐘。
  5. 小貼士：陳皮浸軟後刮去果瓤，菜式便不會有苦味。
     

文：EH  圖：星島日報


延伸閱讀：
煲仔飯食譜｜5款煲仔飯零失敗食譜 臘味/手剁牛肉餅/薑汁滑菇雞粒/潮式香芋肉粒/古法窩蛋章魚雞粒｜識煮食譜

雞翼食譜｜5款雞翼簡易食譜 材料簡單惹味 梅香醉雞翼/甜辣蜜糖雞翼/香茅雞翼/奇味雞翼/麻辣雞翼｜識煮食譜

 

 

最Hit
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
18小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
17小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
18小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
2026-04-24 12:02 HKT
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
旅遊
18小時前
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
2026-04-24 10:00 HKT
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
生活百科
22小時前
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
社會
5小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
20小時前
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影視圈
14小時前