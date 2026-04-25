蒸肉餅食譜｜5款簡易蒸肉餅 鹹蛋/蝦乾/銀魚仔/土魷/牛乳｜識煮食譜

蒸肉餅是人氣家常菜，食材配搭非常多元化，如鹹蛋蒸肉餅、土魷蒸肉餅等，加上蒸肉餅做法簡單、快捷又健康，是上班族及入廚新手的零失敗家常菜。烹調蒸肉餅時，謹記先煲滾水才加入肉餅蒸煮，並避免選用易出水的食材，便可輕易做出美味的家常肉餅。

1. 鹹蛋蝦乾蒸肉餅｜鹹蛋白醃豬肉更嫩滑

分量：2至3人份 需時：25分鐘

材料：半肥瘦免治豬肉1/2斤、蝦乾1/2両、鹹蛋1隻

調味料：魚露1湯匙、蠔油2湯匙、糖1湯匙、生粉1湯匙、麻油少許、胡椒粉少許、水1/4杯

做法：

蝦乾浸軟及剁碎，鹹蛋隔出蛋白。 免治豬肉加蝦乾碎、鹹蛋白及調味料拌勻。 用筷子順時針方向攪拌免治豬肉至起膠。 將免治豬肉上碟堆成肉餅，放上鹹蛋黃，以中火蒸10分鐘。

小貼士：免治豬肉必須順時針方向攪拌，才能起膠。

2. 銀魚仔土魷鴨蛋蒸肉餅｜土魷、銀魚仔 增加鹹鮮豐富口感

分量：2至4人份 需時：20分鐘

材料：半肥瘦免治豬肉1/2斤、土魷80克、銀魚乾20克、鮮鴨蛋1隻、葱花1湯匙

調味料：生抽1湯匙、蠔油2湯匙、糖1茶匙、生粉1湯匙、水1/4杯

做法：

土魷浸軟及剁碎，用暖水浸銀魚乾10分鐘及瀝乾。 免治豬肉與土魷及調味料拌勻，堆在碟上，在中間挖一個小洞。 以中火蒸5分鐘，在洞中心打上鴨蛋及灑上銀魚乾。 再蒸5分鐘，灑上葱花。

小貼士：蒸時蓋上錫紙，以防倒汗水流在肉餅上。



3. 大良牛乳春菜蒸肉餅｜加大良牛乳添鹹香甘甜

分量：4人份 需時：30分鐘

材料：大良牛乳片6片、脢頭豬肉250克、春菜300克、馬蹄3粒

調味料：雞湯1/3茶匙、鹽1/4茶匙、糖1/3茶匙、麻油1茶匙、生粉半茶匙、胡椒粉少許、雞蛋1隻、蒸魚豉油少許、葱花適量

做法：

刴碎脢頭豬肉，拍爛馬蹄。 豬肉碎混合馬蹄、鹽、糖、麻油、胡椒粉、雞蛋、雞湯和生粉拌成肉餅。 春菜切段，汆水後瀝乾。 春菜鋪在碟上，放上豬肉碎及牛乳片，蒸12至15分鐘，淋上豉油及灑上葱花。

小貼士：榨乾馬蹄碎水分，質感更爽口。



4. 土魷馬蹄蒸肉餅｜加馬蹄爽脆添清甜

材料：豬肉400克、土魷50克、馬蹄30克、葱花10克

醃料：鹽1/2茶匙、糖1/4茶匙、胡椒粉少許、生抽2茶匙、麻油少許、蛋白1隻、生粉2茶匙、水2湯匙

做法：

土魷浸軟、瀝乾及切碎。 馬蹄去皮及切碎。 豬肉剁碎，加醃料拌勻醃15分鐘，加入土魷及馬蹄拌勻，放置碟上。 將肉餅蒸約10分鐘，灑上葱花。

小貼士：土魷去衣，口感更佳。



5. 山竹牛肉餅｜傳統點心變家常菜

分量：1至2人份 需時：20分鐘

材料：免治牛肉250克、肥豬肉40克、陳皮1/4片、芫荽(切碎)1棵、鮮腐竹15片

醃料：梳打粉1/3茶匙、水2湯匙、生抽1湯匙、麻油及胡椒粉各少許、鹽1/4茶匙、糖1/2茶匙、生粉1湯匙

做法：

陳皮浸軟及切碎。免治牛肉加入肥豬肉、陳皮碎及醃料。 用筷子順時針攪拌至有黏性，冷藏1小時，取出加入芫荽。 腐竹浸軟及切小塊，鋪在碟上。 加上免治牛肉，以中火蒸8至12分鐘。 小貼士：陳皮浸軟後刮去果瓤，菜式便不會有苦味。



文：EH 圖：星島日報