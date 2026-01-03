煲仔飯食譜｜5款煲仔飯零失敗食譜 臘味/手剁牛肉餅/薑汁滑菇雞粒/潮式香芋肉粒/古法窩蛋章魚雞粒｜識煮食譜

天氣寒冷最適合食煲仔飯，不想出外用餐及想吃得健康，在家自煮煲仔飯亦無難度。今日教大家自製4款煲仔飯，包括手剁陳皮牛肉餅煲仔飯、薑汁滑菇雞粒煲仔飯、潮式香芋肉粒煲仔飯、古法窩蛋章魚雞粒煲仔飯，做法不複雜，只要跟着步驟，烹調期間移動煲底令其均勻受熱，便可輕易煮出惹味的煲仔飯。

1. 臘味煲仔飯食譜｜自選臘味組合 飯粒油潤甘香

臘味煲仔飯食譜

材料：臘腸2條、膶腸2條、臘肉350克、菜心6棵、米200克、水適量、煲仔飯豉油適量

做法：

將米浸水15分鐘，瀝乾。 臘腸、膶腸及臘肉洗淨及汆水，菜心烚熟。 在煲仔內加米，加水至剛蓋過米面，煮滾，再邊煮邊攪拌避免黐底，煮至收水。 轉小火，加臘腸、膶腸、臘肉，上蓋煮約30分鐘，轉大火煮至飯底起焦，期間移動煲底令其均勻受熱。 淋上煲仔飯豉油，加菜心，將臘肉、膶腸及臘腸切件再鋪回飯面。

小貼士：

選用肥瘦均勻的臘腸入饌，吃起來油潤有嚼勁。 可用其他臘味代替，如臘鴨髀。

2. 手剁陳皮牛肉餅煲仔飯食譜｜牛肉起膠有嚼勁

手剁陳皮牛肉餅煲仔飯食譜

材料：泰國香米2杯、牛冧肉200克、肥豬肉切碎1湯匙、馬蹄4粒、果皮半個、葱白1條、清水適量

醃肉料：生抽1湯匙、老抽1茶匙、薑汁2茶匙、砂糖半茶匙、生粉2茶匙、胡椒粉及麻油適量

做法：

果皮浸30分鐘至軟身。刮去果皮的瓤及切絲。 白米洗淨，浸泡30分鐘後瀝乾。馬蹄肉去皮切碎，葱白切碎。 牛冧肉切小粒，加入醃肉料、馬蹄粒、肥豬肉碎、葱白碎及果皮絲拌勻，以筷子順時針將牛肉攪至起膠。 將清水加入瓦煲煮沸，拌入白米煮至滾起，轉中火煮熟。 將牛肉平均鋪在飯面，煮至煲內沒有水蒸氣透出，熄火放置10分鐘。

小貼士：

將一塊薑連皮磨蓉，放茶隔過濾可取得薑汁。 細心將牛肉切幼剁碎，再攪至起膠，才會彈牙多汁。

3. 薑汁滑菇雞粒煲仔飯食譜｜雞肉嫩滑 薑汁提升鮮味

薑汁滑菇雞粒煲仔飯食譜

材料：泰國香米2杯、乾冬菇5隻、去骨雞腿肉1件、蒜肉2粒、薑1片、清水適量

醃肉料：生抽1湯匙、紹興酒2茶匙、幼鹽1/4茶匙、砂糖半茶匙、生粉2茶匙、胡椒粉及麻油適量

做法

白米洗淨浸泡30分鐘瀝乾。薑片磨蓉，蒜肉切碎。 乾冬菇洗淨，在碗上蓋上保鮮紙，浸泡冬菇30分鐘，擠乾水分及切粒，冬菇水留用。 雞腿肉去厚皮及油脂，切粒，加冬菇粒、薑蓉、蒜蓉及醃肉料拌勻，放置15分鐘。 將清水和冬菇水注入瓦煲中煮沸，加入白米拌勻，煮至沸騰轉中火，待水分慢慢蒸發。 把冬菇雞粒平均鋪在飯面，轉中低火煮至沒水蒸氣透出，熄火放置10分鐘。

小貼士：

將醃過肉粒鋪在冷飯面，以微波爐加熱3分鐘亦可。 雞髀肉較嫩滑，留意須切除筋及軟骨。

4. 潮式香芋肉粒煲仔飯食譜｜芋頭豐富口感和香氣

潮式香芋肉粒煲仔飯食譜

材料：去皮芋頭200克、脢頭豬肉120克、蒜蓉1粒、青蒜1條、中芹1條、泰國香米2杯、清水適量、油2茶匙

醃肉料：生抽1湯匙、砂糖半茶匙、生粉2茶匙、胡椒粉及麻油適量

做法：

白米洗淨浸泡30分鐘瀝乾。芋頭切粒。青蒜及中芹切碎。 瘦肉切粒，加醃肉料拌勻，加半份青蒜及中芹粒拌勻，放置15分鐘備用。 在平底鍋燒熱2茶匙油，爆香蒜蓉，炒勻芋粒，拌入白米中備用。 在瓦煲中以大火煮沸清水，加步驟3的白米煮熟。 把脢頭瘦肉平鋪在飯面，轉中低火煮至沒水蒸氣透出，加入其餘青蒜及中芹粒，放置10分鐘。

小貼士：

處理芋頭時戴上手套，可避免沾上芋頭的黏液導至皮膚痕癢。 想增加潮州風味，可將芋頭炸香再拌以豬油焗飯。



5. 古法窩蛋章魚雞粒煲仔飯食譜｜章魚熬湯煲飯 特別鮮味

古法窩蛋章魚雞粒煲仔飯食譜

材料：泰國香米2杯、章魚乾1隻、走骨雞腿肉1件、乾冬菇4隻、雞蛋1隻、葱花1湯匙、清水適量

醃肉料：生抽1湯匙、紹興酒2茶匙、薑蓉2茶匙、幼鹽1/4茶匙、砂糖半茶匙、生粉2茶匙、胡椒粉及麻油適量

做法：

乾冬菇洗淨，浸泡30分鐘至軟身，擠乾及切小粒，冬菇水留用。 洗淨章魚乾，與冬菇水及1.5公升清水浸泡30分鐘，以中火煮滾，轉小火煮至章魚軟腍，取出切粒，保留4量杯章魚湯汁。 雞腿肉切小粒，加入醃肉料、章魚粒及冬菇粒拌勻。 將預留章魚湯汁注入瓦煲，以大火煮沸，加洗淨香米，煮至沸騰。 把雞腿肉粒平均鋪在飯面，轉中低火煮至沒水蒸氣透出，打入雞蛋及灑上葱花，加蓋放置5分鐘。

小貼士：

浸泡冬菇時封上保鮮紙可減少香氣流失。 如喜歡吃較生的雞蛋，宜選用可生吃的雞蛋。



文：EH 圖：星島日報

延伸閱讀：